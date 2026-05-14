天主教石鐘山紀念小學SCS深度遊 體驗MIRROR成員Anson Lo母校全人教育｜小一入學

位於荃灣區的天主教石鐘山紀念小學（SCS），自1997年創辦以來，一直是區內深受家長青睞的小學。學校多年來培育了不少知名校友，如MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及香港足球隊首席門將葉鴻輝等皆為人熟知，更憑藉「全人教育」理念與不俗的升中成績，在學界內有良好口碑。

天主教石鐘山紀念小學 全人教育

石鐘山紀念小學隸屬天主教香港教區，秉承天主教教育核心價值，強調「德、智、體、群、美、靈」六育並重。學校致力營造愉快的學習氛圍，讓學生在關愛環境中成長。校方認為教育不應僅止於課本知識，更重要是挖掘學生的潛能，積極安排不同種類的活動，如推廣媒體素養教育、講座及互動話劇等等，讓孩子於不同領域的均衡發展；亦運用資訊科技促進學生學習，建立明確的核心價值：Let the talent shine，並提供多個平台，讓學生發展潛能，成就多元智能，擴闊學生學習經歷，更培育學生尊重他人，尊重生命；關心社會，關心國家，接受全人教育。

（圖片來源：天主教石鐘山紀念小學）

家長最關心的升中表現，石鐘山亦交出了一份亮麗的成績單。根據學校近年的統計，獲派首三志願的比率持續維持在高水平，於去年便有一半的學生入讀英文中學，當中不乏區內外的頂尖中學，如華仁書院（九龍）、協恩中學、香港華仁書院、可風中學、長沙灣天主教英文中學等。學校不僅注重學業成績，更透過豐富的課外活動提升學生的自信心與面試能力，令學生在升中過程中具備極強的競爭力。

天主教石鐘山紀念小學校友 — MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo） （圖片來源：IG@ansonlht）

天主教石鐘山紀念小學校友 — 香港足球隊首席門將葉鴻輝（圖片來源：fb@天主教石鐘山紀念小學）

點擊圖片瀏覽天主教石鐘山紀念小學校園生活點滴：

學校將舉行「SCS深度遊」，透過校園參觀及課程介紹，讓家長深入了解學校的辦學理念、特色校本課程、體藝及音樂上的培育。同時小朋友有機會參與Phonics、古詩、科學實驗、攀石牆、平衡車等不同課程體驗。活動名額有限，先到先得；完成報名後，家長將收到確認電郵。

（圖片來源：天主教石鐘山紀念小學）

天主教石鐘山紀念小學SCS深度遊

日期：5月16日及6月27日（星期六）

時間：14:00 - 16:00

地址：荃灣永順街39號

對象：K1 - K2幼稚園生及家長

報名：https://bit.ly/3QA6o3U

查詢：2408 6373（梁主任）

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