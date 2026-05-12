英華小學琴瑟樂韻頌英華2026全體師生落力演出 校長創作新歌力捧男團「英華13」

英華小學｜睇演唱會要撲飛，而英華小學家長還要撲多一種飛 —— 英華小學周年音樂會《琴瑟樂韻頌英華》。音樂會一連兩天（5月11及12日）在西九戲曲中心舉行，讓英華仔盡展音樂方面的造詣才華，不論鼓樂、管弦樂及中樂演出皆精彩萬分，令人難忘。

校長創作新歌《請懂愛我》 提醒家長「只要你肯聽 我就會同你講多幾句」

要數今年亮點，必然是13位三至五年級同學所組成的跳唱男團「英華13」，他們落力地載歌載舞，令全場亢奮如欣賞偶像演出，不得不提是男團的「出道」作品《請懂愛我》由校長陳美娟博士親自作曲填詞，絕對驚喜！

音樂會籌備時，剛好有13位由三至五年級同學先後報名表示有興趣唱歌跳舞，陳博士靈機一觸決定組成英華第一隊男團 —— 英華13！（圖片來源：《親子王》）

關於音樂創作，陳博士早於2024年英華書院創校205周年暨英華小學復校20周年時公演的原創英文音樂劇《The Mysterious Mushrooms Musical》，已經一手包辦劇本、作曲及填詞，今次為男團譜寫出道作品，靈感是某晚突然在腦中閃過一段歌詞，陳博士立即繼續創作及譜上樂曲，更自掏腰包請來專業音樂人負責編曲。「曲風是自已未試過的跳唱風格，歌詞是有感社會有很多家庭問題，而父母無一不疼愛自己的孩子，只是用錯了方法去愛，希望這首歌能觸動大家，減少比較、勿只顧追逐分數高低，好好聆聽孩子的心聲，以對的方式愛護子女。」陳博士感喟如果待至問題出現才處理，可能一切便太遲，《請懂愛我》同時提醒家長，只要敞開心扉跟子女溝通，問題自能迎刃而解。

英華小學校長陳美娟博士與一班可愛又醒目的VIP大使合照！（圖片來源：《親子王》）

13位男生跳唱合一組「英華13」

機會從來是自己創造!！音樂會籌備時，剛好有13位由三至五年級同學先後報名表示有興趣唱歌跳舞，陳博士靈機一觸決定組成英華第一隊男團 —— 英華13。隊長關焯言、副隊長翁柏廷與團員黃翊淳對於第一次公演，異口同聲表示興奮，三人由跳唱新手變成充滿自信站在台上演出，笑言最開心是陳博士畀機會，而且大家都好努力練習，焯言說：「最初跳舞掌握不到節奏，有點手忙腳亂，而有機會走入專業錄音室錄音，都很難忘。」

「各位大家好，我哋係『英華13』！」（圖片來源：《親子王》）

柏廷本是籃球隊員，由帶球上籃到八個八拍，他最開心是苦練的一個wave動作終能揮曬地做到，正式表演時也無甩漏。「為了做好那個wave，自己對着鏡連續一小時不停練習，終於練好！」至於翊淳也滿意自己的表現，因為上台前感到緊張，但一上台就投作歌舞順利演出。

問三人還想繼續男團嗎？焯言笑言要看陳博士安排，「不過我是想的。(笑)」

英華13隊員（左起）副隊長翁柏廷、隊長關焯言和團員黃翊淳。（圖片來源：《親子王》）

精靈小司儀 兩文三語無難度

一個大型活動怎可以沒有司儀？每晚分別有七位小司儀，都是一及二年級同學，他們以兩文三語主持音樂會，展示出超強語言能力，而且懂得搞氣氛，起着串連作用。馮隼浩和李柏朗都是二年級學生，隼浩主要以普通話主持，練習了一個多星期就踏台板，對於自己表現是「10級滿分會畀5分」，柏朗就是英語司儀，第一次做司儀就是大場面，坦言有點緊張，至於一年級的梁逸琛精靈非常，負責廣東話部分，他說當所有觀眾也望向舞台時，就有一剎那不知所措，幸好練習熟練，所以很快便能放鬆心情。

(左起) 馮隼浩、梁逸琛和李柏朗（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽英華小學琴瑟樂韻頌英華2026活動花絮：

相關文章｜校長專訪│英華小學校長陳美娟博士帶領學生尋找心中的光 減少面試次數將時間留給在校生