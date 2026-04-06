馮敏如 - 如影。隨影│攝影器材：新不如舊？ 

最近翻閱一本音響雜誌，看到一篇文章提到「新不如舊」的觀點：樂團指揮指上一代最出色、音響器材要數停產多年的經典名器才真正好聽，音樂軟硬件更是數十年前的錄音，甚至還有不少單聲道時代的珍藏。看完之後我不禁聯想到，攝影圈其實也有類似的「新不如舊」聲音，而且討論度還不低。

最常被提起的，就是那些生產於數十年前的舊鏡頭。不少影友極力推崇，認為這些老鏡頭擁有現代鏡頭難以企及的特質：層次豐富、銳利度恰到好處、色彩自然柔潤、帶有獨特的質感。他們甚至覺得，菲林（底片）拍出來的微粒與顆粒感，反而為作品增添了生命與靈魂，是數碼時代難以複製的味道。

我自己也經歷過菲林攝影的黃金年代，曾經使用過不少專業菲林機種，包括需要放進雪櫃儲存的專業菲林。那時候，哈蘇機、萊卡相機、Nikon的中片幅相掃描器都是我的日常工具。然而進入千禧年後，數碼單反逐漸成熟，我在購入Canon專業數碼單反之後，就逐漸放下那些使用了多年的菲林器材，全面轉向數碼攝影與後期光房處理。

回頭看，菲林攝影確實有它獨一無二的魅力，但同時也有明顯的限制-感光度低、顆粒明顯、拍攝成本高、即時回看困難等等。反觀現代數碼相機，高感光度表現讓極低光環境下的拍攝成為可能，例如星空、銀河、極光、低光街拍等題材，在菲林時代幾乎是不可想像的。

拍攝器材：哈蘇X2D II, XCD20-35mm鏡頭， 拍攝地點：沙地阿拉伯埃爾奧拉。

再說鏡頭本身，當年的「名鏡」，設計是人手計算、光學材料與手工打磨工藝推到極致的產物，的確有其難以取代的韻味。但今天的鏡頭設計，早已進入電腦模擬與大量數據驗證的時代，加上數十年累積的光學經驗、先進的非球面鏡片製造技術、超低色散玻璃、奈米級鍍膜等，造就了高速自動對焦、大光圈、高解像力、邊角銳利且色散極低的現代鏡頭。這些特性，在當年幾乎是奢望。

當然，舊鏡頭的「不完美」也正是它們的特色：全開光圈時畫面柔和、反差降低、四角失光與邊緣銳度下降、散景帶有明顯的旋轉、光蝕（洋蔥圈）、軸向色差等。這些所謂的缺陷，在部分人眼中卻成了獨特的「個性」與「味道」，甚至成為一種情懷。

所以問題來了- 你覺得攝影器材真的是「新不如舊」嗎？還是「各有千秋，只是適合的拍攝類型與個人喜好不同？」你又屬於哪一邊呢？

文：馮敏如 （英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）

圖：馮敏如提供