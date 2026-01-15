跨界別劇場 當代安魂曲｜流水帳

林俊浩身兼創作總監、導演及編舞的當代跨界別劇場作品《Song From FAR Away || FAR Away From Song》，再次觸碰生死命題，在東九兩個表演場地，同時進行兩場演出，這邊是哥哥給亡弟寫信，那邊是弟弟「回信」，甚有「陰陽相隔」、「生死並行」的意味，通過藝術科技，互相交錯牽連。雖然兩個場地近在咫尺，但觀眾必須花兩晚時間，一次看一個演出，完成整個體驗，「有點像『守夜上山』，需要時間梳理，睡一覺，想一想，才能好好面對。」

林俊浩也有寫信給亡親的經歷。他媽媽在他二十八歲時去世，朋友鼓勵他寫信給對方，他一直記在心中，後來與幾位藝術家，到德國杜塞爾多夫參與國際舞蹈博覽會，在Pina Bausch的伍珀塔爾舞劇院附近的纜車裏，他決定依河寫信，在一冊綠色記事本上寫出心底話，然後把該頁撕下來，下纜車後，輕輕把信投到河裏去，隨水隨風漂流，「對我來說，寫信的力量很大，有釋懷的感覺。」事隔七年後，他爸爸也離開了，他坦言要靠創作度過傷痛，包括CCDC的《Living Up/噏 to Death》（2024年）。死亡如此直面如此切身，「作為一個藝術家，我只能講這些東西。」他的創作，不也像寫信、回信的過程？

生死並行

是次演出分為兩部分，翻譯自Simon Stephens同名劇作的《Song From FAR Away》，去年以《So FAR, So…》之名進行階段展演，講述哥哥回到阿姆斯特丹奔喪，給亡弟寫了七封書，寫信過程，不一定由演員讀出來，還轉化成錄像、合唱、Beatbox等等，「可以理解為當代安魂曲的錄製過程。」觀眾戴上耳機，就連演員吃牛扒以至現場收音，都聽得一清二楚。

另一部分《FAR Away From Song》，是弟弟的「回信」，主要為形體演出，場內有一個大沙池，「類似弟弟在轉世之前梳理『業力』（Karma）的過程。」一半觀眾躺下來，上方設有屏幕，影像流動；一半觀眾從高處往下看，「有些生死教育，讓你躺在棺材裏體驗一下，我則以一個藝術方式，去做這件事。」哥哥那邊不少聲音，經過轉化，即時傳到弟弟這邊去，帶來空間感的區別；弟弟一邊聽着信件內容，一邊作出反應，部分畫面也在哥哥那邊即場播放，「揖揖揚揚」被看見，「就像魂頭回來了。」兩兄弟終將重逢，以何種方式呈現？他先賣關子。三位演員林子傑、梁天尺、黃譜誠，一人分飾兩角，輪流扮演哥哥跟弟弟，「既然觀眾要經歷『一生一死』，演員也一樣，更有說服力。」

林俊浩以《Song From FAR Away || FAR Away From Song》，作為其東九文化中心駐場藝術家任期完結前的結業作品，「如果《Living Up/噏 to Death》是『當代打齋』，這部作品便是『當代通靈』。」他希望觀眾就像上瑜伽課或頌缽音療，「走進劇場，把感官打開，盡情感受。」悼念，是一輩子的事，但他坦言，現在已抽離一點，「面對悼念、遺憾，要鍛煉，要跟它對話。」通過作品，梳理業力，「然後Move on。」然後，各奔他生、他方。

《Song From FAR Away ||

FAR Away From Song》

日期：1月21日至24日、28日至30日/8:00pm

1月24日、25日、31日/3:00pm

地點：東九文化中心形館、創館

網頁：https://qrs.ly/lmh6zmr

文：黃子翔 圖：受訪者提供