香港蘇富比多元展覽 引領觀者從《池蓮雙瑞》穿越「我們的那些年」

最近到中環蘇富比旗艦藝廊走一趟，就如經歷一次穿越歲月的美藝旅程。先可欣賞三百多年前從意大利來華的清朝宮廷畫師郎世寧的名作《池蓮雙瑞》真跡。同場舉行的「我們的那些年」展售會，則引領訪客回到現代，共賞逾百件香港漫畫先驅的精彩傑作，當中包括王家禧與王澤父子的《老夫子》、李志清的《三國誌》、司徒劍橋的《九龍城寨之圍城》等。另又可同場參觀韓國藝術家諸如蘭的香港個展。要是對奢侈品如珠寶、名錶、手袋，甚至美酒等拍賣項目有興趣的話，還可同場尋覓心頭好，為自己及至愛競投節日禮物。

《池蓮雙瑞》屬清宮珍藏，乾隆皇帝珍愛之作，後由末代皇帝溥儀贈予北洋軍閥張學良，再輾轉流入顯赫的宋氏家族，直至近年才重現於世。

郎世寧另一作品《聚瑞圖》，1723年作，水墨設色絹本掛軸，現藏於台北國立故宮博物院。

蘇富比新藝展｜郎世寧 清廷探路開山之作

清朝宮廷畫家郎世寧（本名Giuseppe Castiglione）於1723年繪製的絹本作品《池蓮雙瑞》，被視為揭示雍正皇帝何以坐穩帝位的重要藝術品。

故事是這樣的，雍正元年（1723年）新皇御極之初，兩大祥瑞疊現，朝野遂奉為天命所歸，預兆新君承天景命，正統有歸。然而雍正登基之初，政局動盪不安，宮中謠言四起，權謀暗湧。其父康熙皇帝花數十年精心策劃皇位傳承之事，諸皇子卻互相傾軋爭奪儲位。直至康熙駕崩，四皇子胤禛被宣為繼承人，繼而登基為帝，此時朝野猜疑百出，質疑新帝偽造遺詔。雍正繼位未及半載，厄運連番，災異並至，加上大旱肆虐全國，另又在仁壽皇太后崩逝之前僅十三天，雍正的初生皇子亦夭折。凡此種種皆令雍正四面楚歌，朝野阻力重重。

據儒家思想，帝王繼位之道對皇權管治的正統性至關重要。政權正統繫於天命之說，天擇有德之人為天子，統御天下。天降災異，乃上天不悅於天子之徵；祥瑞呈現，則示天眷有加，降福人君。雍正皇帝殫精竭慮穩定朝局，整頓吏治，在位短短十三載，勵精圖治，政績斐然，足證其為一代英主。正因如此，雍正元年八月雙穗瑞穀和並蒂之蓮的出現，正是天意昭彰，昭示雍正受命於天，實乃大清正統之君，承天景命而治天下。郎世寧的《池蓮雙瑞》，正記錄了1723年雍正皇帝繼位之初祥瑞疊呈，是見證他受命於天的重要畫作。

本身是耶穌會傳教士兼畫家的意大利人朱塞佩˙卡斯蒂留內（Giuseppe Castiglione），於1715年8月來到中國澳門，取漢名郎世寧，此後供職清廷五十載，歷仕康熙、雍正、乾隆三朝。他將西方繪畫技法結合中國的審美意趣和題材，以畫筆為後世保留了清代中葉多項重大歷史事件的珍貴紀錄。一幅《池蓮雙瑞》深得聖心，此畫作上呈後僅數天，雍正敕令宮中畫家班達里沙等六人跟郎世寧習畫。《池蓮雙瑞》與稍晚完成的同期姊妹作《聚瑞圖》（現藏台北國立故宮博物院）都深獲聖眷，令郎世寧得到雍正的信任並奠定其地位，最終躋身名垂青史的重要宮廷畫家之列。

李志清的作品《射鵰英雄傳》，（源自「金庸」查良鏞），設色水墨紙本。

老夫子60周年紀念×MEDICOMTOY水虎傳Bearbrick 2025（限量簽名版）。

司徒劍橋的《九龍城寨之圍城》（漫畫版），2025年作，水彩。

蘇富比新藝展｜港漫原稿喚起集體回憶

另一邊廂，藝廊一樓現正展出一系列勾起香港人童年回憶的作品，逾百件作品涵蓋漫畫封面原稿、經典章節漫畫、動畫賽璐珞片手稿，以及專為今次展覽創作的獨家作品。當中的大師名單就包括香港漫畫界先驅人物《老夫子》創作人王家禧（老王澤）與王澤（小王澤）、「金庸御用插畫師」李志清、《九龍城寨》漫畫主筆司徒劍僑。他們透過深入人心的敘事手法，生動捕捉了戰後香港的急速發展與市民的日常生活，展品不僅呈現香港的時代情懷，更承載了這座城市的集體記憶與演進軌跡。另一系列展品則精選了經典動漫賽璐璐，藉以探討「變身」系列動畫如何陪伴、影響、塑造一代人的社會藍圖與憧憬。

現正在香港舉行個展的韓國藝術家諸如蘭，展出包括《隨處，無處》系列的大型作品，2017年作。

現正在香港舉行個展的韓國藝術家諸如蘭，展出包括《隨處，無處》系列的大型作品，2024年作。

蘇富比新藝展｜韓國藝術家諸如蘭個展

與此同時，香港蘇富比再度舉行韓國藝術家諸如蘭（Je Yeoran）的香港個展，今回的展覽是由首爾Space K首席策展人李章旭策劃，展出藝術家在1997年至2025年間繪畫的抽象作品。

參觀展覽之餘，香港蘇富比Salon「Glow & Glamour」專區正展售由專家精心搜尋的不同國際品牌的矜貴手袋、珠寶及腕錶，配合節日來臨，有興趣人士可即場或於線上競投心儀的奢華選項。

香港蘇富比Salon展售多樣化的國際高級品牌精選手袋、珠寶及名錶。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶':Lotus”鑽石吊墜項鏈。

Bvlgari寶格麗紅寶石配鑽石'Serpenti Misteriosi'腕錶及紅寶石'Serpent Viper' 吊墜項鏈。

INFO

「天命傳承 — 郎世寧繪《池蓮雙瑞》」展覽

日期：即日至2026年1月27日

「我們的那些年」期間限定展售會

日期：即日至2026年1月10日

諸如蘭香港個展

日期：即日至2026年1月10日

香港蘇富比 Salon「Glow & Glamour」

日期：即日至2026年2月27日

地點：中環置地遮打蘇富比旗艦藝廊

文：Maisie Lau 圖：Sotheby's提供