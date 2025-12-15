馮敏如 - 如影。隨影│阿拉伯賣水人

從前有句話說，各行各業總共有72行，然而這只是一個統稱，實際上的職業類別遠遠超過這個數字。隨着社會的發展，新興職業層出不窮，而許多傳統職業則因時代的變遷而逐漸被淘汰。在我們的旅行中，時常會遇見一些前所未見的行業。這次，我們要介紹的是摩洛哥的賣水人。

摩洛哥的古城馬拉喀什，每年都吸引成千上萬的觀光客。在這個充滿歷史色彩的城市裏，賣水人穿梭人群中，當地人稱他們為Guerrabas。這些賣水人大多為年長者，他們的服裝極具特色，佩戴着裝飾有古老硬幣的皮包，身上掛滿了雕刻精美的金屬飾品，頭上則戴着大帽子，顯得既傳統又富有地方特色。然而，最引人注目的是他們身上的羊皮水袋，水袋口上配有一根長長的金屬管，這是他們賣水的主要工具。

賣水人身上掛滿金光閃閃的銅水杯，配上掛在身後的羊皮水袋，站立在一扇古舊的門前。（圖片由馮敏如提供）

賣水人的歷史悠久，古時候在沙漠地區尋找水源並不容易，如果在市集上口渴，賣水人便成了人們的重要選擇。如今，賣水人的角色已經發生了變化，他們不僅為當地居民提供水源，也成為了旅遊者拍照留念的對象，為他們的旅行增添了一份獨特的風情。

在古城拍攝時，我看到一位賣水人靜靜地坐在牆邊休息，凝望着遠方，耐心等待着顧客的到來。我立刻捕捉到了他那深邃的神情，並在後期處理時選用了單色效果，搭配邊框，讓這張照片宛如百年前的作品。事實上，這位賣水人的裝扮與一百年前的賣水人相比，幾乎沒有太大的變化，這種持久的傳統讓人倍感珍貴。

相片經後期製作，以單色效果重現一百年前的景況。（圖片由馮敏如提供）

透過這些賣水人，我們得以窺見摩洛哥獨特的文化與歷史。他們不僅是水的販賣者，更是這片土地上生活方式的傳承者。每當我們在馬拉喀什的街頭漫步時，賣水人總是以他們獨特的魅力吸引着我們，讓人忍不住駐足觀賞。

這些古老的職業在現代社會中依然存在，彷彿在告訴我們：即使時代變遷，某些傳統仍然值得我們珍惜與尊重。在這樣的旅程中，我們不僅收穫了美好的瞬間，也感受到了一種跨越時空的連結，使我們的旅行更加豐富而有意義。

拍攝器材：Canon 24-70mm F2.8

(本文圖片由馮敏如提供）

文：馮敏如