HAY Outdoor Market | by Jasper Morrison Shop

culture

由Mette & Rolf Hay於2002年丹麥哥本哈根創立家具公司 / 品牌HAY與英國倫敦設計師Jasper Morrison主理Jasper Morrison Shop建立合作關係，聯袂締造戶外系列HAY Outdoor Market by Jasper Morrison Shop，靈感源自不同戶外時刻，如週末露營、公園野餐、自家陽台、水邊悠閒午後、樹蔭下無所事事時光、或靜靜凝視篝火溫暖，製作出30多件新品，當中包括折疊家具、便攜式烹飪用具設備、野餐袋、毛巾、遮陽篷和吊床等日常用品，展現著Jasper Morrison獨特簡潔風格、戶外休閒時光，HAY民主設計理念與Jasper Morrison「Super Normal」哲學、實用功能與匠心美學完美融合，秉承對戶外生活熱愛，系列致力於提升戶外生活體驗。（系列只會於HAY店舖和指定零售商發售）

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk