HAY Outdoor Market | by Jasper Morrison Shop

9小時前
由Mette & Rolf Hay于2002年丹麦哥本哈根创立家具公司 / 品牌HAY与英国伦敦设计师Jasper Morrison主理Jasper Morrison Shop建立合作关系，联袂缔造户外系列HAY Outdoor Market by Jasper Morrison Shop，灵感源自不同户外时刻，如周末露营、公园野餐、自家阳台、水边悠闲午后、树荫下无所事事时光、或静静凝视篝火温暖，制作出30多件新品，当中包括折叠家具、便携式烹饪用具设备、野餐袋、毛巾、遮阳篷和吊床等日常用品，展现著Jasper Morrison独特简洁风格、户外休闲时光，HAY民主设计理念与Jasper Morrison「Super Normal」哲学、实用功能与匠心美学完美融合，秉承对户外生活热爱，系列致力于提升户外生活体验。（系列只会于HAY店舖和指定零售商发售）

