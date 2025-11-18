會員獎賞｜《星島頭條》APP送香港歌劇院兒童合唱團《竹韻香江．熊貓奇緣》音樂劇門票（20套）

香港歌劇院兒童合唱團（OHKCC）將於11月28日至30日假香港大會堂劇院演出原創音樂劇《竹韻香江．熊貓奇緣》。這是一部專為香港創作的音樂劇，旨在歌頌香港的精神與文化魅力，透過音樂、舞蹈和故事，為香港的歷史與文化描繪出一幅感人至深的畫像。

故事以香港最受歡迎的熊貓家族為主題，從第一代熊貓安安和佳佳，到現任的盈盈、樂樂及新成員安安和可可，見證牠們如何適應新家園，傳承生命的奇蹟，並迎來一對雙胞胎熊貓——加加與得得的誕生，象徵新的希望與生命奇蹟，由故事為大家帶來希望與感動。音樂劇由著名男高音及香港歌劇院藝術總監莫華倫擔任監製，由超過70名香港歌劇院兒童合唱團成員參與演出，他們將化身為可愛的熊貓和動物朋友，以動人的歌聲和可愛的舞蹈，為觀眾帶來一場充滿喜悅與感動的演出。

《星島頭條》APP現送出原創音樂劇《竹韻香江．熊貓奇緣》入場券（共20套）。

日期及時間：11月28-29日下午7時30分及11月30日下午3時正

場地：香港大會堂劇院

詳情：www.operahongkong.org/a-pandastic-life/

