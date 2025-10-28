G-SHOCK | Nano 十分一尺寸

fashion

G-SHOCK史上最小耐衝擊構造戒指錶G-SHOCK Nano，作為標誌性DW-5600腕錶1/10比例版本將於11月8日登場！

DW-5600十分之一尺寸完美貼合手指，並還原側鍵、扣環和顯示器。與所有G-SHOCK腕錶一樣堅固耐用，提供防震性能及可更換電池，防水深度達20 Bar，並具有雙時區、秒錶和自動日曆等基本功能。按鈕、錶扣和錶背則採用與原版相同不銹鋼物料，更可以使用錶帶孔來調整錶帶以適合手指（約48～82mm），就好似普通手錶一樣。高密度安裝技術和小型電池使模組尺寸縮小至傳統手錶約十分之一。

此外，手錶採用G-SHOCK獨特結構，包括增強強度玻璃纖維增強樹脂錶殼、全包覆聚氨酯錶圈以及氣密結構。錶圈和錶帶主要樹脂部件均採用生物塑膠製成，預計有助於減少環境影響。

錶盤配備6位元數位LCD顯示器，支援時、分、秒顯示、日曆、雙時區、秒錶等功能。三個側面按鈕可按動，不僅僅是裝飾，還可以用於模式切換和燈光控制等各種操作。與標準G-SHOCK不同，右上角LCD顯示器僅顯示DT（DUAL TIME雙時間）和ST（STOP WATCH秒錶）模式。

共有黑 / 黃 / 紅色三色之選（DW-5600腕錶中迄今為止最受歡迎顏色）。當中附贈G標誌造型矽膠展示架，提供類似收集箱特別包裝。（每枚售價￥14,300）

