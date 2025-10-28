Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

G-SHOCK | Nano 十分一尺寸

2025-10-28
G-SHOCK史上最小耐冲击构造戒指表G-SHOCK Nano，作为标志性DW-5600腕表1/10比例版本将于11月8日登场！

DW-5600十分之一尺寸完美贴合手指，并还原侧键、扣环和显示器。与所有G-SHOCK腕表一样坚固耐用，提供防震性能及可更换电池，防水深度达20 Bar，并具有双时区、秒表和自动日历等基本功能。按钮、表扣和表背则采用与原版相同不锈钢物料，更可以使用表带孔来调整表带以适合手指（约48～82mm），就好似普通手表一样。高密度安装技术和小型电池使模组尺寸缩小至传统手表约十分之一。

此外，手表采用G-SHOCK独特结构，包括增强强度玻璃纤维增强树脂表壳、全包覆聚氨酯表圈以及气密结构。表圈和表带主要树脂部件均采用生物塑胶制成，预计有助于减少环境影响。

表盘配备6位元数位LCD显示器，支援时、分、秒显示、日历、双时区、秒表等功能。三个侧面按钮可按动，不仅仅是装饰，还可以用于模式切换和灯光控制等各种操作。与标准G-SHOCK不同，右上角LCD显示器仅显示DT（DUAL TIME双时间）和ST（STOP WATCH秒表）模式。

共有黑 / 黄 / 红色三色之选（DW-5600腕表中迄今为止最受欢迎颜色）。当中附赠G标志造型矽胶展示架，提供类似收集箱特别包装。（每枚售价￥14,300）

text | n 

text | n

东 TOUCH