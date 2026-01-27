內丹氣功必讀經典《靈寶畢法》｜袁康就博士

內丹氣功是一門高深學問。修煉若求收獲，不走歪路，修煉者必須有正念、正信，與及正法。有一部內丹經典叫《靈寶畢法》，出現於五代，由鍾離權傳呂洞賓，後世稱「鍾呂丹道」。五代之前，關於內丹修煉的著作不多，而且只是零星的作品。東漢魏伯陽著《周易參同契》，被稱「萬古丹經王」，只不過是被吹捧出來的一部外丹經書，可以不理。

《靈寶畢法》把整個修煉過程描寫得非常細緻，後世無書能及，可謂空前絕後。今天，它仍然是內丹修煉唯一可跟隨的重要材料。

修煉本來就不容易

此書從「百日築基」到「陽神出竅」整個修煉過程毫不保留地展示出來，卻非一般人所能做到，即使道教徒終日在廟修煉，也不是容易事。

內丹氣功有「無為功」和「有為功」兩大類。「無為功」是無所為而為，指什麼也不能做。「有為功」是有所為而為，根據既定的指示和方法完成就可以了。「有為功」因為有所依據而做，所以比較容易；「無為功」什麼也不能做，相對於我們每天日以繼夜工作的人，縱使形軀不動，大腦仍不停地轉動，無為是非常困難的事。打坐中不停展現雜念，是無為功最大的困擾。

內丹修煉是性命雙修

傳統內丹修煉叫「性命雙修」，即是「修性」和「煉命」。「修性」不僅僅是道德修為，還包括信心、苦志、誠敬等心性磨鍊。「煉命」是對形軀生命的調節和改造，初階有病醫病，無病健康；往下去將是一場改變生命和命運的偉大工程。

《靈寶畢法》主要在「有為功」方面提供方法，叫「命功」；箇中非常複雜，內容亦牽涉到術數、易學、醫學、腦科學、陰陽五行、經絡學說、道教知識、心理學和哲學等等。

內丹修煉到終極確「不容易」，不是指你做不到，而是指你有沒有恆心和決心去做到；此非有極強信念、道德心、苦志並兼具智慧的修行人不能覬覦。對於現代人來說，非誓神劈願不能達致，修煉過程必然犧牲很多，成功者萬中無一。（完）