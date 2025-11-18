經紀話要年年檢視保單 其實哪些事項要檢視？

香港市民普遍都有買保險，但買了保險後是否就代表一勞永逸？答案當然不是，客戶其實需要定期檢視保單。隨著醫療科技不斷發展，同時新型疾病層出不窮，保險公司會因市場需要而推出新產品，或優化現有的保單條款，以應付新興風險，確保為客戶提供的保障能夠與時並進。

與此同時，在檢視保單時，也能提醒自己所購買保單的保障範圍，因應人生不同階段作出適當調整，確保保障切合實際所需。

病況改善或可省保費開支

檢視保單的其中一個好處是，客戶有機會因改善健康狀況而獲得調整保費。例如倘若客戶當年因體重異常(超重或過瘦)而被保險公司就因體重問題而引致的疾病被列為不保事項或附加保費（俗稱加loading），多年後經治療和努力改善生活習慣下體重回復至正常範圍，或病況得以改善，保險公司可以重新進行核保。評估風險後，可能會剔除該不保事項，或減低其附加保費。

按人生階段調節保障範圍

更重要的是，隨著人生階段轉變，保障需求也會相應改變。例如剛剛組織家庭、生了孩子或者置業後，作為一家之主，客戶的家庭財務責任大了，此時他們需增加人壽保障額，以應付因突發事情(例如重疾、意外)而影響生計或增加家庭財政負擔。透過檢視保單，專業理財顧問會因應客戶的家庭實際情況，建議合適的保障額及產品種類，讓客戶及摯愛家人均獲得全面保障。

另外，我也遇過一些情況，客戶已忘記自己擁有什麼類型的保障。因此，定期檢視保單內容很重要，讓自己能夠清楚了解保單範圍及限制。

總括而言，定期檢視保單有助確保個人及家人的保障與時並進，充分應對不斷變化的醫療需求及患病風險，並可按個人情況作出相應調整，獲得最合適及與時並進的保障範圍。注意一點，有些保單可能排除特定的疾病或事項，而不同的保險公司對病症的定義亦會有所不同，因此無論選擇哪一種類型的保險產品，投保前應細閱保障範圍及保單條款，並徵詢專業意見，以作出最佳選擇。