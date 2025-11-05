生活｜醫療券對本地醫生不公平

最近和不同私人執業的專科醫生閒談，都表示病人數目比疫情前下跌，說到原因，來來去去都是那幾個：移民令香港短時間內少了幾十萬會看私家醫生的人口，北上求醫，經濟不景。

這幾位身在局中的醫生，不約而同認為移民已見頂，北上求醫影響較大，而最大的影響是來自經濟無力反彈。

其中一位醫生說：「一直以來，香港看私家醫生做手術的病人，其實大部分都是靠醫療保險。但全球經濟不景，據一些保險代理反映，這兩年陸續有人斷供醫療保險，很明顯，這些斷了保的人未必會再看私家醫生、進私家醫院，所以大部分私家醫生生意都下跌。」

經濟大勢並非醫生可改變，移民也不會一下子回流，幾位醫生都認為，特區政府仍有些工夫該做，例如檢討醫療券可在大灣區使用的做法。大家都明白，准許醫療券在大灣區使用，原意是方便在大灣區生活的長者。然而如今香港醫療市場萎縮得太厲害，凡事不可一本通書睇到老，醫療券的使用當然也有必要檢討。

醫療券可在大灣區使用，說穿了，就是香港的私家醫生納稅資助醫療券，卻砸了自己的飯碗。從這角度看，對本地醫生無疑是不公平的。反而把醫療券限制只可在香港境內使用，對任何人都沒有不公平的地方。至於有沒有可能修改，就如兩蚊車一樣，看特區政府有沒有決心了。