激光脫毛防灼傷要點 膚色與激光強度的平衡｜麥凱婷醫生

麥凱婷醫生
麥凱婷醫生
探索各種各樣的美
2025-11-10 08:00 HKT
夏天是激光脫毛的旺季，而每到夏天都會收到不少求美者的求助：「激光脫毛灼傷了皮膚怎麼辦﹖會不會留疤﹖要不要立即做美白﹖」激光脫毛作為現時最受歡迎的醫學美容療程之一，以其長效持久的效果吸引了不少愛美人士。然而，背後隱藏的灼傷風險卻不容忽視，尤其是膚色與能量設定之間的關係，往往是決定療程安全性的關鍵因素，今次分享一下激光脫毛的注意點，希望幫助大家更深入了解激光脫毛的潛在風險，並選擇安全的療程。

激光脫毛的工作原理與風險機制

激光脫毛是透過特定波長的光能，針對毛囊中的黑色素進行加熱，從而破壞毛囊組織，達到減少毛髮再生的效果。然而，這一過程中也存在一個潛在風險：如果皮膚中的黑色素過多（即膚色較深），激光不僅會針對毛囊，還可能過度作用於周圍的皮膚組織，導致灼傷、水泡、色素沉澱甚至疤痕等副作用。

這是因為激光的能量容易被表皮中的黑色素吸收，從而產生過多的熱能，對皮膚造成傷害。因此，膚色較深的人士（如 Fitzpatrick 膚色分型中的 IV-VI 型）在接受激光脫毛時，風險相對較高。

能量設定與膚色的關係

激光脫毛設備的能量設定直接影響療程的安全性和效果。能量過低，效果不彰；能量過高，則容易導致皮膚灼傷。然而，能量設定並非一成不變，而是需要根據患者的膚色、毛髮粗細、治療部位等因素動態調整。

例如，膚色較淺的人士通常可以耐受較高的能量，從而達到更理想的效果；而膚色較深的人士則需要較低的能量，並配合更長的脈衝時間，以減少對表皮的傷害。此外，選擇適合的激光波長也非常重要。現時常見的755nm、810nm及1064nm激光設備中，1064nm的激光對深色膚色的安全性較高，因為其穿透深度較大，對表皮的影響較小。

家用脫毛儀有沒有用﹖

坊間家用脫毛儀究竟有沒有用？近年來，市面上湧現各式各樣的家用激光或強脈衝光（IPL）脫毛儀，聲稱能讓消費者在家輕鬆達到專業效果。這些設備的原理與專業激光類似，但為確保安全，其能量輸出通常遠低於醫療級設備。

這意味著，家用儀器對於毛髮細軟、顏色淺及本身膚色較淺的人士，或能起到一定的毛髮減緩生長作用，但難以達到永久性脫毛的效果。

對於毛髮粗硬、顏色深或膚色較深的人士，效果往往不彰，且因消費者自行操作無法準確判斷膚色與能量的匹配，誤用風險更高，可能導致皮膚灼傷或色素異常。

因此，家用儀器更適合作為輔助維持工具，而非替代專業療程。追求顯著且持久效果者，仍應選擇由專業醫生操作的醫療級設備。

冬天才是脫毛好季節

很多人會選擇夏天來脫毛，因為夏天穿泳衣及短衣短褲的機會比較多。其實冬天才是脫毛的好季節，因為脫毛需時，不是一兩次就可完成，夏天才開始的話，脫完後天氣都涼了，反而冬天脫的話，療程完成時剛好是夏天。而且冬天衣衫較厚，脫毛後也更易防曬，降低色素沉著風險。

激光脫毛雖然是高效的美容療程，但其安全性極度依賴於操作者的專業知識和設備的選擇。膚色與能量設定之間的關係更是決定成敗的關鍵。作為消費者，應選擇信譽良好的醫療機構，並由專業醫生進行評估和操作，才能美麗與安全兼得。

