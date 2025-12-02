腦中風的危險信號，你注意到了嗎？｜徐大基中醫師

腦中風來勢洶洶，一旦發生，常常後果難料，嚴重者有生命危險；有的則留下不同後遺症，遺恨終生。腦中風包括缺血性和出血性中風。缺血性腦中風和出血性腦中風的症狀不盡相同，出血性腦中風通常會嚴重很多。

腦中風發病前常有蛛絲馬跡！若出現以下症狀，務必立即就醫：

✔ 語言障礙：口周麻木，說不出話的表現形式有找詞困難、構音不清、不能理解他人說話、說話舌頭發軟，大舌頭等；

✔ 面部異常：嘴歪流涎、伸舌偏斜（但需要排除普通面癱）；

✔ 肢體麻木：單側手腳無力、拿不穩東西或突然跌倒；

✔ 視覺問題：眼前發黑、視物模糊或視野缺損；

✔ 突發暈厥：伴隨頭暈嘔吐、劇烈頭痛甚至意識不清。

⚠️ 高血壓、糖尿病、高血脂患者及長期吸煙飲酒者，風險更高！

🔥 緊急處理口訣「FAST」原則：F（Face臉歪）／A（Arm手垂）／S（Speech語亂）／T（Time速送醫）把握黃金3小時，可大幅降低殘障風險！

腦中風的病發表現

缺血性腦中風與出血性腦中風的臨床表現不同，其中最大的區別是出血性腦中風通常有意識障礙及昏迷等，而缺血性腦中風通常神志清醒。

缺血性腦中風

患病表現：一側肢體無力或麻木；一側面部麻木或口角歪斜；說話不清，或理解語言困難；雙眼向一側凝視；單眼或雙眼視力散失或模糊；神志正常，只有少數神志不清。

出血性腦中風

患病表現：頭痛、噁心、嘔吐，不同程度的意識障礙及昏迷、偏癱等。

腦中風後遺症

腦中風後遺症是指急性腦血管病發病後，遺留的以半身不遂、麻木不仁、口眼歪斜、言語不利為主要表現的一種病症。

出血性腦中風早期死亡率很高，約有半數患者於發病數日內死亡，倖存者中多數留有不同程度的運動障礙、認知障礙、言語及吞咽障礙等後遺症。缺血性腦中風患者臨床上以偏癱為主要後遺症。

日常預防關鍵：中西醫結合護血管

1. 控制三高是根本

定期監測血壓，將血壓控制在合理範圍；

糖尿病患者嚴格控糖；

血脂異常者少吃動物內臟、避免進食油炸之品。避免飲食過量。

2. 生活方式調整

• 戒煙戒酒：戒煙已經有共識，但是否戒酒，各有各的“理論”。但必須提醒：已經高血壓，或三高者，均應戒酒，而不是限酒；

• 飲食清淡：少鹽少油，多吃黑木耳、芹菜、深海魚；

• 避免零食：尤其是避免醃製類，如鹹肉乾、鹹魚乾、小魚乾、蝦乾、醃菜、鹹橄欖、榨菜等；

• 合理運動：避免每天過度勞碌而無合理運動；

• 調暢情志：對於精神緊張、脾氣暴躁者，應合理尋找專業精神指導，調暢情志，心平氣和。

中風不是老年人專利，年輕人也可能中招！從今天開始調整作息，遠離「頭號健康殺手」！

中醫通絡湯水

丹參三七山楂紅棗瘦肉湯

材料:

丹參20克，三七片5克，山楂10克，紅棗5 粒 ，瘦肉250 克，鹽適量。

做法：

①瘦肉洗淨，切塊，汆水備用；

②藥材洗淨，備用；

③將所有材料放入鍋中，加入適量清水，大火煮滾後，轉小火煲約1小時，加少量鹽調味即可。

功效：

活血化瘀、改善血液循環、預防血管阻塞。

應用：

適合三高人士、長期久坐者以及中老年人保健飲用。孕婦不宜飲用。女性經期不宜飲用。

丹田杜仲固元茶

材料：

丹參20克，田七5克，杜仲10克，山楂15克，桑葚10克，鈎藤10克。

功效：

補益腎肝、活血化瘀。

應用：

適合中年人士，應酬多多，睡眠不足；或勞累過度；或經常腰膝酸軟、肢體麻木；或夜多小便，血脂血壓高人士服用。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。