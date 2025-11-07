高血壓高血脂人士，要避免哪些零食？｜徐大基中醫師

高血壓、高血脂人士在選擇零食時需特別留意成分，避免攝入過多鹽、糖、飽和脂肪及反式脂肪等。

一.高鹽零食：加劇血壓負擔

高鹽飲食會導致體內水分滯留，增加血管壓力，進而升高血壓。以下零食需嚴格控制：

加工肉類零食

如香腸、臘肉、肉脯、鹹魚、肉乾（尤其是醬油味、香辣味），其製作過程中常添加大量鹽及防腐劑。

堅果類（鹽焗、調味款）

鹽焗花生、鹹味開心果、奶油味瓜子等，鹽分及調味料易導致鈉攝入超標。

膨化食品

洋芋片、蝦條、玉米片等，不僅含高鹽，還可能含反式脂肪。

即食海鮮 / 豆製品

如鹹魚仔、魚皮、滷豆乾、鹹蛋等，鈉含量通常較高。

二.高糖零食：誘發代謝異常，影響血脂

高糖飲食會促進身體合成甘油三酯，導致血脂升高，還可能誘發胰島素抵抗。需避免：

精緻甜點

蛋糕、西點、馬卡龍、甜甜圈等，含大量精製糖、反式脂肪（如植物奶油）及熱量。

糖果與巧克力

水果糖、奶糖、夾心巧克力、代可可脂巧克力等，糖分及飽和脂肪含量高。

蜜餞與果乾（非天然款）

如話梅、杏脯、蜜棗等，加工過程中添加大量糖及防腐劑；部分果乾（如葡萄乾）雖天然，但糖分濃縮，需控制份量。

含糖飲料製成的零食

如可樂糖、果汁軟糖等，隱形糖分極高。

三.高脂肪零食：直接升高血脂

尤其是含飽和脂肪（如動物性脂肪）及反式脂肪（如加工油脂）的零食，會顯著增加低密度脂蛋白（壞膽固醇），加重高血脂：

油炸類零食

炸雞塊、炸薯條、油條、麻花等，高溫油炸後油脂含量極高，且可能產生反式脂肪。

酥皮類食品

蛋撻、酥餅、月餅（尤其是鹹蛋黃口味）、千層酥等，製作時常添加黃油、起酥油，含大量飽和脂肪及反式脂肪。

奶油 / 芝士類零食

奶油蛋糕、芝士棒、奶油瓜子、某些口味的堅果醬（如含添加油的花生醬）。

動物性油脂製品

如豬肉脯、肉鬆（部分含豬油）、魚鬆等，飽和脂肪含量較高。

四.其他需注意的隱形陷阱

速食湯與調味包

如雞精、濃湯寶、泡麵調味包，含高鹽、高味精（鈉）及人工添加劑。

部分穀物棒 / 能量棒

標榜「健康」的產品可能含大量糖漿、精製碳水及反式脂肪，需仔細閱讀成分表。

含酒精零食

如酒心巧克力、醉蝦、醉蟹等，酒精會影響血脂代謝，並可能升高血壓。

健康替代建議

如需吃零食，可選擇低鹽、低糖、高纖維的選項，例如：

原味堅果（適量，如每日 10-15 克杏仁、核桃）；

新鮮水果（如蘋果、奇異果、莓類）；

無糖無鹽烤海帶、烤蔬菜片；

低脂乳酪、水煮蛋、毛豆(煮熟後不加調味料)；

燕麥餅乾（無糖少油款）、蒟蒻果凍（選擇低糖配方）。

關鍵提醒

關鍵提醒

購買包裝食品時，務必閱讀 營養標示

，避免「高鈉」（每 100 克含鈉＞600 毫克）、「高糖」（每 100 克含糖＞22.5 克）、「高反式脂肪」（成分表含「氫化植物油」「植脂末」「起酥油」等）的產品。 儘量選擇天然、少加工的食物，並控制零食總熱量，避免影響正餐攝入平衡。

透過謹慎選擇零食，可幫助穩定血壓與血脂，降低心血管疾病風險。