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曾安業 - 電影與原著：從何看起？ | 安業興邦

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曾安業
12小時前
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生活 專欄
內容

近來多套電影都是由小說改編而成，包括英國文學經典《咆哮山莊》，以及近期由暢銷小說改編的作品，在全球都掀起不少討論。其實，把文學作品改編成電影或電視劇，早已是全球文化產業十分普遍的現象。華人讀者最熟悉的例子，大概離不開金庸的小說：《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》等作品，自出版以來被改編的次數難以盡數。

　　每逢文學作品被搬上大銀幕，往往不止影評人關注，小說讀者與書評界亦會加入討論。從人物詮釋、場景設計到演員選角，幾乎每一個細節都可能成為爭議焦點。每一次改編，都像是一場重新詮釋經典的實驗。從選角到敘事方式，觀眾既有期待，也難免擔心電影會破壞自己心目中的角色形象。

　　隨着科技進步，電影與電視劇的製作中的特效可以讓場景更壯觀，武打場面更流暢，甚至能把原著中難以呈現的幻想世界具體地展現在觀眾眼前。然而，無論技術如何進步，不同演員對角色的理解與演繹，仍然會為故事帶來截然不同的氣質。正是這種差異，讓同一部作品在不同年代仍然具有吸引力。

　　對不少讀者而言，電影或劇集版本除了帶來新鮮感，也往往會喚起重新翻開原著的動力。當觀眾在電影或劇集中看到某個熟悉的情節時，往往會想回到小說裏，看看作者當初是如何描寫那一段故事。某程度上，影視改編反而成為經典文學一次又一次被重新閱讀的契機。

　　每當一部小說被改編成電影，讀者之間似乎總會出現一個有趣的問題：究竟應該先看書，還是先看電影？

　　有人認為先讀小說，可以避免被電影的畫面或導演的詮釋所限制，因為在文字世界裏，每個人都能建構自己心中的角色與場景。有些人則認為先看電影更輕鬆，若故事吸引，再回頭閱讀原著，反而可以在熟悉的情節之中發現更多細節與人物心理。

　　文學與電影，本來就是兩種不同的敘事形式。一本小說可以用數百頁慢慢鋪陳人物心理，而電影則需要在有限時間內建立情節節奏。正因如此，改編作品不必然是原著的「複製品」，而是一種跨媒介的再創作。至於「先看書還是先看電影」這個問題，也許本身就有點理想化。對不少都市人而言，在忙碌的生活節奏下，很多時候恐怕只能二選一。

曾安業

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