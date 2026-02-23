張諾 - 英雄的旅程 | 任意行

2月維港岸邊，香港文化中心音樂廳內，丹尼爾．哈丁的指揮棒劃破寂靜，理查．史特勞斯《英雄生涯》的輝煌音響瞬間充盈整個空間。舞台上那群眼神明亮的年輕人，來自廣州、深圳、香港、澳門，他們以樂器為劍，在史詩般的音符中展開一場關於英雄的敘事 。



這場名為「粵港澳大灣區國際青年音樂周香港音樂會」的演出，本就是一段不凡的縮影。音樂周的英文標誌YMCG，從最初代表「廣東」的G，演變為今日「大灣區」的G－－一個字母的蛻變，影射出這項文化盛事格局的躍升。從昔日榮獲「中國音樂藝術推動力量獎」，到2024年英國《古典音樂》雜誌以《超越音樂》為題作深度報道，再到2025年《中國文化報》探討其作為「國際品牌的中國意義」，YMCG已成為大灣區文化融合的象徵 。



當晚的《英雄生涯》，在哈丁棒下呈現出罕見的戲劇張力。 「英雄本色」主題昂揚挺拔，「英雄的敵手」躍動着諷刺的狡黠，「英雄的伴侶」溫柔繾綣，而至「英雄的戰場」，有如排山倒海般撼動人心。有樂評形容，哈丁擅長在「精準」與「即興」間尋找危險的平衡－－正如他本人既是世界級指揮家，又是能夠駕駛客機的飛行員，理性與感性的雙重身份在此刻交融 。



尤為驚艶的是首席小提琴手林瑞灃。他的琴聲，時而如利劍出鞘，時而如泣如訴，用音符刻畫出英雄內心的孤獨與榮光。有現場觀眾在社群媒體感嘆：「那琴弦上的顫音，彷彿讓人看見英雄卸下盔甲後的柔軟。」這恰恰是《英雄生涯》最動人的所在。真正的英雄，不僅能在戰場馳騁，更敢於深刻的用情。



當最後一個音符消散，掌聲如潮水般湧起。這群灣區青年，在哈丁的帶領下，用音樂證明，英雄的旅程可以始於足下而通往世界。



張諾