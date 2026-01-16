Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 越南裔作家王鷗行 | 任意行

任意行
任意行
張諾
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　若你喜歡「成長小說」（coming-of-age story），又對亞洲作家的敘事更易投入，那麼越南裔作家王鷗行（Ocean Vuong）的作品，或許能為你帶來驚喜。他的文字不沉溺於無病呻吟，而是以詩意的筆觸直書創傷、離散與身份認同，在破碎中拼湊出生命的光芒。

　　王鷗行的成長就是一部深沉的小說。1988年出生於越南胡志明市，兩歲時與家人以難民身份遷居美國。母親在美甲店工作，祖母曾是越南戰爭中的性工作者。生長在語言隔閡與經濟困頓的家庭裏，閱讀是奢侈的。王鷗行直到11歲才學會閱讀，是家族中第一個學會讀寫的人，這種環境使他對語言產生了獨特的敏感。

　　他的成名小說《此生，你我皆短暫燦爛》（On Earth We’re Briefly Gorgeous），是兒子寫給不識字的母親的情書。透過書中主角「小狗」（Little Dog）的視角，穿插家族三代女性的歷史：祖母在越戰中的逃亡、母親在美甲店的掙扎，以及少年對同性戀的探索與初戀，探討了戰爭創傷、移民經歷、性向認同和家庭暴力等多個主題。

　　書中不避諱描寫性與毒癮，卻毫無濫情之嫌，反而以詩一般的語言，將創傷昇華為對集體療癒的追求。成長並非擺脫過去，而是學會如何帶着裂痕前行。

　　這書在2019年出版後幾乎橫掃了當年所有重要的年度選書榜單，入圍美國國家圖書獎，並獲馬克．吐溫文學獎。

張諾

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前
更多文章
張諾 - 平安夜裏的琴音 | 任意行
　　去年聖誕節前夕，空氣中瀰漫着香港獨有又中又西的節慶氣氛。而在城市心臟的香港公園一隅，一場午後的綵排，飄送動人的美樂，令不少路人佇足細聽。 　　指揮家吳懷世帶領香港城市室樂團為香港電台的聖誕節音樂會演練，而舞台的焦點，是小提琴家柳愛莎。當她弓弦輕引，布魯克納《G小調第一小提琴協奏曲》的旋律流淌而出，琴音擁有水晶般的澄澈與絲絨般的溫暖，樂句在她指間靈動起伏，時而細訴心事，時而激昂飛揚，樂曲中
2026-01-14 02:00 HKT
任意行