張諾 - 越南裔作家王鷗行 | 任意行

若你喜歡「成長小說」（coming-of-age story），又對亞洲作家的敘事更易投入，那麼越南裔作家王鷗行（Ocean Vuong）的作品，或許能為你帶來驚喜。他的文字不沉溺於無病呻吟，而是以詩意的筆觸直書創傷、離散與身份認同，在破碎中拼湊出生命的光芒。



王鷗行的成長就是一部深沉的小說。1988年出生於越南胡志明市，兩歲時與家人以難民身份遷居美國。母親在美甲店工作，祖母曾是越南戰爭中的性工作者。生長在語言隔閡與經濟困頓的家庭裏，閱讀是奢侈的。王鷗行直到11歲才學會閱讀，是家族中第一個學會讀寫的人，這種環境使他對語言產生了獨特的敏感。



他的成名小說《此生，你我皆短暫燦爛》（On Earth We’re Briefly Gorgeous），是兒子寫給不識字的母親的情書。透過書中主角「小狗」（Little Dog）的視角，穿插家族三代女性的歷史：祖母在越戰中的逃亡、母親在美甲店的掙扎，以及少年對同性戀的探索與初戀，探討了戰爭創傷、移民經歷、性向認同和家庭暴力等多個主題。



書中不避諱描寫性與毒癮，卻毫無濫情之嫌，反而以詩一般的語言，將創傷昇華為對集體療癒的追求。成長並非擺脫過去，而是學會如何帶着裂痕前行。



這書在2019年出版後幾乎橫掃了當年所有重要的年度選書榜單，入圍美國國家圖書獎，並獲馬克．吐溫文學獎。



張諾