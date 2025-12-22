李夢 - 飄洋過海去找你 | 在島上讀書

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
3小時前
生活 專欄
　　情竇初開的年紀，愛聽李宗盛的《飄洋過海來看你》，想像愛情恆久、戀人執着，為愛跨越山海情比金堅。近來翻讀《霧野回聲》（A Ghost in the Throat），在書中兩位女性跨越山海相遇的故事裏，同樣見到綿遠悠長的情誼，雖未謀面，心嚮往之。

　　愛爾蘭作家尼格莉弗（Doireann Ni Ghriofa）的《霧野回聲》簡體中文版書封，用了淡紫色，憂傷的，像秋日午後雨後霧濛濛的天，憂傷曖昧。誠如她在書中講述的她和她的故事，遠隔300多年時空，卻經歷相似，被痛楚與苦悶裹纏，沒有出口。

　　作者用第一人稱講述，書中的她是一位忙碌的家庭主婦，為丈夫，為孩子，為這個家，卻獨獨忘記了自己。日復一日的重複勞作中，她越來越覺得焦慮不安，試圖抓住些甚麼，卻總是無所依憑。當一樁事故突如其來，沉浸在悲傷情緒中的她碰巧讀到18世紀女詩人艾琳·杜布的悼詩，被深深觸動，再探索，卻發覺詩作聞名於外，詩人生平故事卻寥寥少人知。於是，她向前追溯，打撈另一位女性的沉默往事，並在這逆流而上的旅途中，重又找回自己。

　　被抹去的重新被發現；晦暗的，再次被點亮。這是她與她的故事，也是女性的堅強之書，勇敢之書。

李夢

