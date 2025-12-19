Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 蔡師傅鴨吞龍 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
42分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　赴會「鱘味．翠玉軒」，與會超過香港三分一名廚，氣氛不同凡響。美心集團中菜總廚師蔡偉平師傅，聯同旗下多位高手，為四川盆地與青藏高原交界，雅安地區純正高山冰雪融水，研發養育10多年始成珍貴芙思塔（Frosista）鱘魚子醬併鱘魚，炮製一夜豐盛美饌。

　　中國近年在科技、基建一眾領域取得前所未有的成就，食材方面不遑多讓，簡單如每天香港吃到的蔬菜，早已是西部省份提供：寧夏與甘肅等。雲南早已提供世上70%剪裁截枝多種玫瑰花。過去南方冬天才吃到的豌豆苗，超過20年不論季節，是高原四季如春的雲南供應。

　　早已聽聞供應國際市場鱘魚子醬超過一半源自中國；改變傳統認知俄羅斯及伊朗的魚子醬來源地。時機成熟，數星期內，筆者被邀試味來自中國不同區域出產的優質魚子醬；前有浙江千島湖品種，是次蔡師傅發出邀請得嘗川北高原品種。

　　蔡師傅團隊設計豐盛菜單，配合猶似正宗法國產品「留世」（Legacy Peak ）錦羽白葡萄酒及赤羽紅葡萄酒。美味菜式多樣，在下印象深刻；汽鍋花膠天麻燉鱘龍魚頭，及鱘魚鴨吞牛（鱘魚龍筋）。

　　鱘龍魚骨半透明且柔軟，從未想過其魚頭入饌甚麼效果？膠質異常豐富，配合花膠；簡直Double膠！近年不少朋友從脊椎、髖骨到膝蓋都出現嚴重磨損，軟組織流失等問題；曾經熱衷跑山單車運動的筆者，膝蓋亦是重災區。西醫治療注射極貴價透明質酸，未夠一星期作用全消！後得高人指點，每星期吃三次份量不用太多花膠，明顯好轉。如今鱘龍魚頭加花膠還有天麻，燉出的湯水，簡直喜出望外是湯膠。

　　童年經歷過甚麼心理創傷？為食鬼自少抗拒吃北京鴨梨；「鱘魚鴨吞牛」的「鴨」，原來鴨嘴梨，幾乎停筷罷吃；不吃白不吃，潔淨明亮器皿盛載的賣相太吸引，尤其在下棄肉喜筋，終於忍不住試吃一口……不得了，蔡師傅曾得金獎「鴨吞牛」的名菜，用鱘魚筋替代牛筋，膠質與口感更加精彩，從來抗拒的鴨嘴梨，質感調和跟肉汁同蒸，吃來別有一番風味，最後吃剩梨梗，全部吃得光光。既然是鱘龍魚筋，不如改名「鴨吞龍」，讀來更貼切。

鄧達智

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
01:43
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
7小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
7小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
10小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
影視圈
6小時前
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
影視圈
12小時前
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
01:52
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
社會
5小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
14小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
9小時前
更多文章
鄧達智 - 蒜頭醋 | 智智樂GO
　　每次跟好友，元朗「傳麵世家」老闆王榮光在他的著名食堂啡聚，必被安排不同的貼地美食「養肥」之外，臨離別，必有窩心手信；自醃梅酒、青梅醋、靚料XO醬……近期光師傅不安排，在下也會毫不客氣要求達人送我Handmade「蒜頭醋」。 　　疫情以來，要求家中印尼姐姐，清晨將兩三顆蒜頭切薄片，用室溫水浸蓋兩小時左右，隔渣飲用。功能是消毒呼吸器官；除了作為最基本的防疫小動作，蒜頭一直都是健體好東西。
2025-12-12 02:00 HKT
智智樂GO