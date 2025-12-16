KellyChu - 西九「Merry Balloon Park」 登場 20人氣IP角色氣球1•11巡遊 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
　　西九文化區聖誕小鎮日前揭幕，由今日起至下月11日，藝術公園大草坪更將化身「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，匯聚近20個人氣IP巨型充氣裝置，邀請大人小朋友齊齊參加慶典。活動最後一天將壓軸舉辦IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，讓市民和遊客免費欣賞，為節日增添更多歡樂和色彩。

　　「Merry Balloon Hong Kong」雲集近20個國際及本地人氣IP角色以不同形式現身香港，包括愛心小熊、CoComelon、加菲貓、香港重機、LuLu豬、奇先生妙小姐、M&M’S、MOLLY、姆明、海洋公園Panda Friends、汪汪隊立大功、Peppa Pig、薯蛋頭、燦子、海綿寶寶及小王子。而西九的「Merry Balloon Park」內設有「反轉波波池」、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道以及互動打卡區。

