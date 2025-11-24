甘蕎因 - 分‧FUN‧紛 | 鏞融芯語

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24 02:00 HKT
　　轉眼又一年，樂齡界年度盛事——第九屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES 2025）剛於灣仔會展圓滿舉行。一連4日的展期，讓我們深刻體會到，對長者而言，「吃得好」不僅是味蕾滿足，更是尊嚴與關懷的體現。

　　本屆博覽由特區政府與社聯合辦，匯聚超過270個參展單位。展覽涵蓋從健康監測、遙距醫療到康復訓練等近千款前沿科技方案，設有「AI智慧樂齡新未來」、「便便館」及「照護食樂園」等特色主題館。正如社聯副主席陳智思所言，博覽會能推動本地銀髮經濟，並將香港的專業標準輻射至大灣區，發揮示範作用。

　　猶記得去年，「照護食」的概念在香港尚未普及。當時社聯推出「照護食種子餐廳」計劃，鏞記作為香港首間參與的傳統粵菜食府，毅然投入半年時間，與社聯及The Project Futurus合作，根據國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），成功研發出8款具備傳統風味的照護食。

　　短短一年，喜見這個領域已百花齊放，越來越多餐廳加入行列，選擇亦從主食擴展至點心、甜品甚至節慶美食，證明多元共融的飲食文化已在社區落地生根。

　　今年，鏞記不僅是參展者，更是這股文化的積極推動者。我們在博覽會上繼續推介的8道菜式，包括符合IDDSI第6級的「帶子大良炒鮮奶」、「豉蒜涼瓜牛冧肉」；第5級的「懷舊巧手釀蟹蓋」、「鹹蛋馬蹄蒸肉餅」；以及保留了原汁原味的「炭燒燒鵝髀」。當然，還有層次豐富的「筍尖鮮蝦餃」、「生曬瑤柱乾蒸賣」及「香滑芝麻糕」。這些菜式，保留了粵菜的靈魂，也讓吞嚥困難人士能安心享用。

　　除了以上8道照護食菜式，今年我們更首度推出的冬季限定「迷你臘腸煲仔飯」，為「老友記」帶來了一份冬日驚喜。

　　臘腸是廣東人過冬不可或缺的味道。我們特意採用鏞記自家製作的臘腸，將那份油潤甘香的滋味，轉化為易於吞嚥的軟餐。這款煲仔飯將於12月初至明年2月底限時供應，我們希望在寒冬中，為長者送上一份色香味俱全的溫暖，讓他們也能品嘗到久違的「暖笠笠」煲仔飯滋味。

　　配合這份溫馨，我們的展位設於「照護食樂園」，主題定為「分‧FUN‧紛」。以柔和湖水綠色打造輕鬆氛圍，牆上長幼共餐的畫作，正呼應我們「長幼同桌，吃出溫情，FUN出繽紛」的理念。

　　透過照護食，我們不僅為長者提供有尊嚴的飲食體驗，更盼望喚起社會對其生活品質的關注。我們深信，用餐不止是分享食物，更是情感的交流。當一道道照護食美食，能讓長者與家人無障礙地同桌共聚，分享同一種味道、同一份歡笑，這才是真正有溫度的樂齡生活。「分‧FUN‧紛」，讓每一餐都充滿愛與連結！

鏞記酒家行政總裁
甘蕎因

