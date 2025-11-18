曾安業 - 出海專班京港連線 | 安業興邦

近年中國經濟進入新里程，內循環與外循環並進，國家提出「十五五」規劃綱要，強調高質量發展與高水平開放。北京作為首都，是全國的政治中樞、創科重鎮，而香港則是中國面向世界的「超級聯繫人」，一個擁有高度成熟金融體系與強大國際網絡的重要門戶。兩地若能更緊密合作互補，必然成為國家新時代發展格局中最具活力的經濟引擎之一。



為此，本人上月底向北京市政協提交了提案，倡議精準對接香港「內地企業出海專班」機制，賦能北京企業高質量出海，進一步增強兩地經濟協同發展，共創雙贏。



今年9月《施政報告》宣布組建「內地企業出海專班」，以高層統籌，整合多個政府及相關機構資源，搭建一站式服務平台，全方位支持內地企業「走出去」。這套專班猶如北京企業揚帆出海最便利實用的專業航海圖和導航儀。為了加乘效果，我在提案中特別提出了四點建議：



其一是建立京港企業出海對接平台或合作機制。建議由北京市部門對接香港出海專班，統籌兩地政策、資金、人才與市場資源，為京企提供全方位出海服務保障。而具體對接則可依產業細分，例如人工智能與機械人、生物醫藥、高新技術製造等，定期舉辦產業對接會、專題洽談會等活動，推進信息共享與項目合作，同時建立線上對接平台，實時發布企業需求、合作項目信息，提升匹配效率。



其二是開展「京港聯合項目路演」計劃，實現集群式出海。單打獨鬥出海成本高、風險大，若能以組團出訪、專題推介等模式出擊，事半而功倍。建議北京的戰略性產業集群如AI、生物醫藥等，與港企聯成「集團軍」，共同前往一帶一路、粵港澳大灣區及東南亞等重點市場，實現最佳效果。



其三是推動「京港專業人才交流與掛職」機制。任何合作最終要靠人來執行，建議兩地互派相關的處級、科級官員進行短期掛職，深度參與對方的工作流程，以此培養出一批既懂國家戰略、又熟悉國際規則的複合型人才，為未來「十五五」規劃及首都高質量發展提供堅實的人才支撐。



其四是建議充分發揮主流媒體與新媒體作用，通過專題報道、深度專訪等形式，全面展示北京市企業的科技創新成果、品牌形象與發展潛力；同時與貿發局等聯手策劃專題推介活動，提升京企的國際知名度和美譽度。



特首李家超上周出席第二十八屆北京．香港經濟合作研討洽談會開幕式時透露，出海專班已在上月初正式啟動，匯聚來自法律、會計、金融服務、銀行、商會、專業協會等多個業界力量，一同支援內地企業，呼籲京港緊密合作，攜手開拓新藍海。



出海專班就是這艘出征新藍海的旗艦，讓我一起群策群力，昂首出發！



曾安業