吳海燕 - 恐手術後復發 乳腺增生中醫療法 | 中大說中醫

中大說中醫
中大說中醫
香港中文大學中醫學院
2025-11-12 02:00 HKT
生活 專欄
乳腺增生是本港常見的婦科疾病，此症與情緒因素有一定關係，現今女性面對的生活壓力不少，尤其雙職女士，上班外還要照顧家庭，內外也要兼顧，壓力倍增，更易存在乳腺增生的風險，而中醫藥學能有助預防外，還可降低患者的復發機率。

文：吳海燕　圖：資料圖片

《紅樓夢》中的林黛玉終日情緒憂鬱，肝氣鬱滯。今時今日，許多香港女性因為工作繁忙、持家壓力大、除了照顧小朋友，還需要照顧四大長老、指導工人姐姐的工作，日久可能出現情緒暴躁、低落、鬱鬱不歡的情況，導致肝鬱氣結，肝經阻滯，乳絡不通，產生血瘀、痰凝等病理產物，最終有可能誘發乳腺增生。若疏於治療，痰瘀互相交結於乳腺，形成邪毒，日久甚至有機會演變為乳癌。

與肝、脾、腎關係密切

　　乳腺增生病在中醫古代文獻稱為「乳癖」。 臨床表現為乳房經前脹痛，伴隨乳房結塊，其發生與肝、脾、腎三臟關係密切。其機理主要是肝經堵滯，氣血不暢，痰淤互結，從而誘發乳腺小葉增生，形成乳腺增生病。

　　醫學上，乳腺增生不會自行消退，需要配合藥物治療，西醫認為乳腺增生與雌激素水平偏高有關，臨床上常使用荷爾蒙藥治療，若大於5cm，一般建議手術切除，但仍有復發的可能性，故近年曾手術切除增生的女性患者尋求中醫治療的案例增多。中醫在臨床上治療乳腺增生有一定的療效，並且可減低復發的可能性。

　　古代醫學典籍《婦人大全良方》：「若初起，內結小核，或如鱉、不赤不痛。積之歲月漸大，巉岩崩破如熟石榴，或內潰深洞，此屬肝脾鬱怒，氣血虧損，名曰乳岩。」由此可見，乳癌前期都是乳腺腺體堵塞，不及時根治所導致的。

　　雖然乳腺增生大多為良性，但也有可能惡變的傾向。建議女性定期進行乳房自我檢查，並諮詢醫生，進行乳房X光造影、超聲波檢查等，及時發現和診斷乳腺問題。

患者醫案分享

　　患者為一位中年女性，工作繁忙，長期處於情緒低落狀態，飲食則偏好肥甘厚味及辛辣食物。求診時表示近來雙側乳房脹痛，經前加重，無乳頭溢液或凹陷現象。經觸診後發現左乳房6點鐘方向有一約3×3公分大小腫物，質地圓韌、可移動、邊界清晰；右乳房3點鐘方向則有一約2×4公分腫物，性質相同。乳房造影檢查顯示為雙側乳腺小葉增生。中醫辨證屬「肝鬱氣結、痰熱瘀互結」之證型，治療以針藥結合。

‧方藥組成：

夏枯草、蒲公英、柴胡、香附、鬱金、山慈菇、連翅、橘核、瓜蔞仁等等。

‧針灸穴位選擇：

太衝、足臨泣、合谷、三陰交、豐隆、日月、期門、乳根、肩井。

　　經半年中醫調理後，患者再接受X光及鉬靶檢查，乳房影像報告結果（BI-RADS）顯示分級為1級，屬正常範圍。影像亦顯示雙側乳腺增生均有縮小。

中醫穴按小錦囊

　　自行按摩以下穴位，每回50次，每天2回：

‧太衝穴：位於足背最高點前端，腳拇趾與腳食趾指交界凹陷處，往腳趾方向2橫指處。

‧乳根穴：位於乳頭正下方第五肋間隙凹陷處，往外推約兩指寬。

•乳腺增生預防方法•

‧定時運動及多進行減壓的活動。

‧避免過多攝取反式脂肪或高脂肪食物，例如煎炸食物。

‧減少咖啡因攝取（國外研究指出，高脂肪食物及含咖啡因食品，會增加乳腺增生的風險及乳房水囊的數目）。

‧控制體重。

‧避免吸煙、減少飲酒。

‧日常多進食蔬果，尤其十字花科蔬菜，有助降低雌激素水平。

註：由於乳腺增生可能形成水囊，或會影響X光、超聲波乳房造影檢查的準確度，建議女士定期監察乳房變化，並諮詢醫生意見。 

香港中文大學中醫學院
註冊中醫師
吳海燕 博士
 

太衝穴
太衝穴

 

 

 

吳海燕 博士
吳海燕 博士
