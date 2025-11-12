莫穎姍 - 秋季補水 | 營爆生活

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

秋季補水

莫穎姍
2025-11-12 02:00 HKT
生活 專欄
　　秋天氣候乾燥，空氣濕度下降，人體水分蒸發速度加快，容易出現皮膚乾燥、口乾舌燥、喉嚨不適等症狀。除了留意口渴的訊號外，也可以透過觀察尿液顏色，初步了解是否需要增加水分攝取：

‧淡黃色或透明：水分充足。

‧黃色：輕度缺水，建議增加飲水量約1杯。

‧深黃色：缺水，建議增加飲水量約2-3杯。

‧琥珀色或蜂蜜色：非常缺水，需要立即補充大量水分。

　　某些因素可能影響尿液顏色判斷的準確性，例如：維他命B補充劑會使尿液呈亮黃色；而部分食物（如紅菜頭）或藥物亦可能改變尿液顏色及色澤。此外，早上起床時的尿液通常較深色，因為夜間長時間未有喝水，這屬正常現象。建議每天定期留意尿液顏色變化，如果尿液持續呈深色且伴有其他症狀，應及時就醫檢查。

　　很多人不喜歡白開水乏味，可適當飲用花茶，例如玫瑰花、洛神花及蝶豆花等，均含有抗氧化物「花青素」（Anthocyanin）；無糖及咖啡因飲品例如麥茶、博士茶、粟米鬚茶等；含少量蜂蜜檸檬水具有滋潤功效。咖啡和茶雖然含有咖啡因，研究指每天以飲用1-2杯為上限，水分與飲用水相若，但不宜過量飲用，因其利尿作用可加快水分流失。

　　飲食方面，多攝取含水量高的蔬果，如梨子、柿子、蘋果、白蘿蔔、冬瓜、番茄等，主餐亦可增加湯水補充水分，例如蘿蔔粟米豬𦟌湯、冬瓜薏米湯、雪梨銀耳湯、番茄蛋花湯等。

莫穎姍

2025-09-17 02:00 HKT
