KellyChu - 林峯聲音導航 穿梭時光隧道 港鐵「尋未來展」沉浸古洞新車站 | Executive日記

港鐵陪伴港人成長，不知不覺間，2027年將會迎來第100個車站「古洞站」。回顧過去，展望未來，港鐵將於11月15日至12月6日喺九龍站港鐵展廊舉辦「港鐵．尋未來展」新鐵路光影之旅，其中一個打卡位，好似一條時光隧道，Kelly置身其中，由日常經過嘅熟悉車站，轉眼物換星移，去到未來嘅古洞站，先為未來嘅自己影張靚相！



提起港鐵，Kelly即刻諗起標誌性嘅馬賽克瓷磚、鮮艷配色以及傳統書法，而270度沉浸式空間「未來光影列車」就通過光影藝術重現呢3樣經典特色。由「寡人」林峯負責聲音導航，帶領乘客重返童年、飛越未來，穿梭於時光隧道之中。隨住窗外景色掠過，Kelly旋即憶起細個坐過嘅列車型號，定睛一看，先驚覺時間流逝，好在港鐵列車依然前行，陪伴大家探索未知。



除咗列車之外，展覽亦設有互動遊戲，大家可以利用觸控式屏幕，優先預覽港鐵6大新鐵路重點項目，Kelly就選擇一探古洞站嘅前世今生，仲了解多咗港鐵點樣走入社區、助力北都發展。



光影之旅亦為鐵路迷精心安排多個打卡點，連服裝道具都準備好，等大家化身港鐵工程師。展覽仲設有時下大熱嘅「人生四格」，可與吉祥物鐵仔留下倩影，免費入場㗎，萬勿錯過！



港鐵多年來一路走入社區。