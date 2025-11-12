KellyChu - 林峯聲音導航 穿梭時光隧道 港鐵「尋未來展」沉浸古洞新車站 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-12
港鐵陪伴港人成長，不知不覺間，2027年將會迎來第100個車站「古洞站」。回顧過去，展望未來，港鐵將於11月15日至12月6日喺九龍站港鐵展廊舉辦「港鐵．尋未來展」新鐵路光影之旅，其中一個打卡位，好似一條時光隧道，Kelly置身其中，由日常經過嘅熟悉車站，轉眼物換星移，去到未來嘅古洞站，先為未來嘅自己影張靚相！

　　提起港鐵，Kelly即刻諗起標誌性嘅馬賽克瓷磚、鮮艷配色以及傳統書法，而270度沉浸式空間「未來光影列車」就通過光影藝術重現呢3樣經典特色。由「寡人」林峯負責聲音導航，帶領乘客重返童年、飛越未來，穿梭於時光隧道之中。隨住窗外景色掠過，Kelly旋即憶起細個坐過嘅列車型號，定睛一看，先驚覺時間流逝，好在港鐵列車依然前行，陪伴大家探索未知。

　　除咗列車之外，展覽亦設有互動遊戲，大家可以利用觸控式屏幕，優先預覽港鐵6大新鐵路重點項目，Kelly就選擇一探古洞站嘅前世今生，仲了解多咗港鐵點樣走入社區、助力北都發展。

　　光影之旅亦為鐵路迷精心安排多個打卡點，連服裝道具都準備好，等大家化身港鐵工程師。展覽仲設有時下大熱嘅「人生四格」，可與吉祥物鐵仔留下倩影，免費入場㗎，萬勿錯過！

港鐵多年來一路走入社區。
全港首個濕地主題嘅戶外遊樂園「Town玩天地」。
KellyChu - 「Town玩天地」下月登陸天水圍 7大濕地主題區任小朋友放電 | Executive日記
　　天氣涼爽，最適宜出去戶外，舒展筋骨。嚟緊全港首個以濕地做主題嘅戶外遊樂園「Town玩天地」，正式喺12月登陸天水圍T Town北館頂層，最啱家長帶小朋友去放電，兼享受陽光。 　　「Town玩天地」佔地32000平方呎，係免費遊樂園區，由獲獎無數嘅設計團隊One Bite操刀，場地色調繽紛絢爛。場內劃分為7大區域，涵蓋9項主題遊樂設施，展現濕地獨有嘅動感魅力之餘，亦考驗孩子嘅體力、腦力，寓
2025-11-13
KellyChu - 梁式芝書院啦啦隊 花瓣起舞撐全運 | Executive日記
　　全城撐全運會，中學生都要有份！屢奪佳績嘅梁式芝書院啦啦隊「Sparkle」，昨晚喺北京對四川嘅籃球賽中場登場，個個隊員起勁跳舞，熱力四射，Kelly俾個大like。 &nbsp; 　　「Sparkle」早喺8月開始密集排練，為全運會設計咗全新打氣招數，融合疊羅漢、空中飛人等特技，並以肢體演繹花瓣由散開至盛放嘅過程，象徵運動員努力不懈、終能開花結果。而音樂選用10首廣東歌串聯，先播《跳舞街
2025-11-12
Executive日記