曾安業 - 試當真結束的啟示 | 安業興邦

人氣YouTube頻道試當真上月結束營運，可謂近期香港娛樂行業一件大事件。從重點告別作《墨魚遊戲2》和《墨魚遊戲3》觀看次數分別是驚人的381萬和224萬次而言，論創意、論觀眾群，試當真理應有能力繼續走下去，三位年輕的創辦人選擇結束，固然有他們的個人理由，但也值得讓我們藉此再審視今天媒體經營所面對的課題。



從內容而言，現今大眾娛樂媒體越趨碎片化，觀眾口味也急劇變化。由電影到電視劇、短劇，再到微短劇，再由大銀幕、電視和電腦的橫屏，發展至今日手機的豎屏，內容創作者除了創作意念，更需要不斷面對市場轉變；舉例說，如何用兩分鐘去說一個故事？又如何用豎屏運鏡拍攝風景？



以上提的只是創作的框框，更大的挑戰還是在於觀眾的口味和興趣。過往我們可能會有一套方程式，有甚麼甚麼元素，配合怎樣怎樣的橋段，電影或電視劇就會大賣；但時至今日，即使我們有了AI，觀眾的口味反而變得更難捉摸，大製作、明星陣容再非保證，從投資角度來看，高成本製作風險變高，也造就成本較低的短劇崛起。



例如文首說的兩集《墨魚遊戲》，據說製作費逾百萬，倘若再做兩集，一來失去「試當真告別」帶來的刺激效應，觀眾可能也會失去新鮮感，一旦遇上滑鐵盧，便可能對公司帶來重大打擊。



而從企業經營角度，與很多不同的YouTube頻道比較，試當真取態明顯更為進取。他們不局限於短片創作，不斷開發新範疇如紀錄片、真人Show，甚至成功登上大銀幕；收入方面，除了廣告和會員收入，更進一步發展藝人管理業務，甚至發行NFT集資。



但這個進取經營背後，是團隊的不斷擴充。作為外人，我們當然不知道試當真的營運狀況，但以一個具規模團隊而言，經營成本負擔必然不輕，一旦出現任何突發狀況，便會對經營構成風險。



事實上，從內容創作發展至全面的營運管理，再到長期穩定發展，這既要求領導者多方面的能力，團隊也會容易陷入「迎合市場」與「保持初心」的矛盾，更進一步是需要尋求穩定資金來源和探索新的商業模式，以突破現今越趨挑戰性的市場結構。



總結而言，試當真在過去五年歲月裏，創造了不少媒體和網絡奇蹟，希望三位創辦人在休息過後，重新出發，為市場創作出更多出色的內容，作為媒體業界一分子，我們也會繼續努力，創造出更具活力的營運模式。



曾安業