Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 入境處處長邀篤波 宣傳12．7立法會選舉 奧蘇利雲晒廣東話籲選民：記得投票 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2025-11-11 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

立法會換屆選舉在即，各政府部門落力宣傳，入境處就邀請到上年正式成為「新香港人」嘅七屆英式桌球世界冠軍——「火箭」奧蘇利雲，夥拍入境處處長郭俊峯一齊篤波，宣傳12月7日立法會選舉投票日，提醒港人盡選民責任。片尾奧蘇利雲更入鄉隨俗，用廣東話呼籲市民：「記得投票！」

　　郭俊峯昨日同奧蘇利雲登上入境處社交平台。影片中，球桌擺放「12」同「7」號波，寓意12月7日立法會選舉投票日，郭俊峯一石二鳥，將兩個波一杆入洞，奧蘇利雲隨即出場大讚「精彩」。

　　奧蘇利雲向郭表示，「聽說12月7日是你們的重要日子」，郭俊峯則面露微笑回應指，「當日是立法會換屆選舉日，所有合資格選民應在當天投票」。奧蘇利雲喺片尾手持「你嘅一票，至關重要」嘅宣傳牌，仲以廣東話呼籲市民「記得投票！」估唔到奧蘇利雲移港一年，廣東話已經咁標準！

　　現年49歲嘅桌球傳奇奧蘇利雲嚟自英國，因出名快嘅出Cue速度而獲得「火箭」綽號，喺同為士碌架好手嘅郭俊峯穿針引線下，奧蘇利雲上年10月通過「優秀人才入境計劃」，成為不折不扣嘅香港居民。

KellyChu
 

奧蘇利雲夥拍郭俊峯宣傳12月7日立法會選舉投票日。
奧蘇利雲夥拍郭俊峯宣傳12月7日立法會選舉投票日。
最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
KellyChu - 歌神張學友獻聲十五運 《水連天》唱大灣區情誼 | Executive日記
　　全運會賽事如火如荼，由「四大天王」之一、歌神張學友演唱（圖）嘅全運會開幕式粵語版主題歌《水連天》發布。張學友將一脈相連、一衣帶水嘅情感演繹得淋漓盡致，傳遞對十五運會以及參賽健兒嘅祝福。有學友加持，Kelly相信健兒們一定會突破界限，做出更好嘅成績！ 　　《水連天》原曲為《天海一心》，由著名音樂家舒楠作曲、香港填詞人向雪懷填詞。張學友富有感染力嘅歌聲，更令舒楠忍唔住感動落淚，大讚張學友唱出
2025-11-12 02:00 HKT
Executive日記
學生可利用互動屏幕體驗中華文化。
KellyChu - 「HELLO！故宮」巡迴校園 VR 360度沉浸式欣賞古建築 | Executive日記
　　創新科技突破地限，有冇諗過身在香港都可以睇到北京故宮瑰寶？北京故宮博物館即將喺本港舉辦為期4年嘅「HELLO！故宮」大篷車進校園計劃，通過「數字化展品互動體驗車」同「社教體驗箱」，每年到30間本地學校巡迴展出故宮數字化文物。 　　「數字化展品互動體驗車」內暗藏玄機，設5大展區，利用互動觸控屏幕、虛擬實境裝置等科技，讓學生學習故宮建築、飲食、文物、服飾等文化，融合藝術與科技，以沉浸式體驗推
2025-11-11 02:00 HKT
Executive日記