KellyChu - 入境處處長邀篤波 宣傳12．7立法會選舉 奧蘇利雲晒廣東話籲選民：記得投票 | Executive日記

立法會換屆選舉在即，各政府部門落力宣傳，入境處就邀請到上年正式成為「新香港人」嘅七屆英式桌球世界冠軍——「火箭」奧蘇利雲，夥拍入境處處長郭俊峯一齊篤波，宣傳12月7日立法會選舉投票日，提醒港人盡選民責任。片尾奧蘇利雲更入鄉隨俗，用廣東話呼籲市民：「記得投票！」



郭俊峯昨日同奧蘇利雲登上入境處社交平台。影片中，球桌擺放「12」同「7」號波，寓意12月7日立法會選舉投票日，郭俊峯一石二鳥，將兩個波一杆入洞，奧蘇利雲隨即出場大讚「精彩」。



奧蘇利雲向郭表示，「聽說12月7日是你們的重要日子」，郭俊峯則面露微笑回應指，「當日是立法會換屆選舉日，所有合資格選民應在當天投票」。奧蘇利雲喺片尾手持「你嘅一票，至關重要」嘅宣傳牌，仲以廣東話呼籲市民「記得投票！」估唔到奧蘇利雲移港一年，廣東話已經咁標準！



現年49歲嘅桌球傳奇奧蘇利雲嚟自英國，因出名快嘅出Cue速度而獲得「火箭」綽號，喺同為士碌架好手嘅郭俊峯穿針引線下，奧蘇利雲上年10月通過「優秀人才入境計劃」，成為不折不扣嘅香港居民。



奧蘇利雲夥拍郭俊峯宣傳12月7日立法會選舉投票日。