Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘蕎因 - 無「蟹」可擊 | 鏞融芯語

鏞融芯語
鏞融芯語
甘蕎因
2025-11-10 02:18 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每年一踏入下半年，眾多的「蟹迷」便開始雀躍，揭開一年一度的「蟹季盛宴」。然而，近二十年來，大閘蟹的風頭一時無兩，幾乎成了秋季的唯一主角。惟老饕們都心中有數，南方蟹種的精彩，絕不亞於前者。正所謂「北有大閘蟹，南有黃油蟹」，是時候重新發掘本地蟹種的細緻滋味。

　　平心而論，兩者風味截然不同。大閘蟹多產自陽澄湖、太湖等淡水湖泊，部分更屬人工飼養；而南方蟹種，大多生長於鹹淡水交界的紅樹林，以魚仔、蜆肉等自然物種為食，若論肉質鮮甜，南方蟹更勝一籌。

　　南方的蟹宴，由開春的青殼蟹拉開序幕。農曆三、四月，率先登場的是公蟹，亦即「肉蟹」，此時其肉質最為飽滿鮮甜，當造期長達三、四個月。緊接而來的「重皮蟹」，更是可遇不可求的美味。蟹在換殼過程中，新殼未硬，舊殼未脫，精華全在兩殼之間。由於軟殼遇風或陽光便會迅速變硬，因此必須把握在第二層皮僅六、七分成熟時品嘗，此時的螃蟹至為肥美肉豐，那重軟殼入口爽滑味鮮，更是一絕。

　　當「重皮蟹」的季節過去，便輪到「奄仔蟹」（即「少女蟹」）登場。此時的奄仔蟹膏香濃郁，質地如絲般柔滑，閃耀着誘人的金黃色澤。以傳統鹽焗或清蒸處理，最能鎖住其鮮甜，每一口都溢滿蟹黃香氣，令人回味無窮。

　　及至農曆七月，便迎來「蟹中極品」——黃油蟹的黃金時節。今年適逢閏六月，蟹季延長，黃油蟹的質素更佳。牠本是產卵在即的青殼蟹，在炎夏烈日下，蟹膏被高溫逼至融化，遊走全身，連蟹爪關節都布滿蟹油，入口甘甜肥美，堪稱人間極品。頂級的黃油蟹，往往50隻中才出得一、兩隻，全靠天然形成，價格自然不菲，動輒上千至2000元一隻。

　　到了農曆九月，秋意漸濃，便是膏蟹的天下。許多人以為蟹膏越紅越好，其實不然。最頂級的膏蟹，其膏應是呈黃色、剛要轉紅的階段，此時的蟹膏最為甘香、口感亦最細滑，一旦變成紅色，口感反而偏粗糙。鏞記引入的流浮山頂級膏蟹，正是嚴選這個時期的出品，隻隻「爆膏」兼肉嫩，膏香濃郁，入口即化。一隻頂級膏蟹，起碼500元以上，與大閘蟹相若，但那份油潤甘香，卻是截然不同的享受。

　　大閘蟹固然是時令的主角，但大家亦不應遺忘南方蟹種的獨特滋味。從春天的肉蟹、夏天的黃油蟹，到秋天的頂角膏蟹，牠們的風味多變，各有各「精彩」。懂得「不時不食」，細味這片土地的恩賜，才不負這場時令的祝福。

鏞記酒家行政總裁
甘蕎因

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
眼鏡新視野。
甘蕎因 - 偶遇中的新知識 | 鏞融芯語
　　最近一次在餐廳的尋常款待，竟意外地讓我對香港的產業地位，有了一番全新的體會。 　　事緣本月初，一位經營畫廊的朋友致電，說有位外籍客人剛在她的畫廊選購作品，希望能品嘗一頓精緻的中菜，問我能否為他安排一份「一人前」的餐點。剛巧我正在餐廳，便欣然應允，也希望略盡地主之誼。 　　寒暄之間，方得知這位客人是德國知名眼鏡製造設備商F.W. Haug的第二代傳人，此行正是為了參加「香港國際眼鏡展
2025-11-17 02:00 HKT
鏞融芯語
假！假！假！
甘蕎因 - 恐怖現象 | 鏞融芯語
　　上星期，我父親收到朋友傳來的一則訊息，是一條在YouTube上發布的影片，標題赫然是：【內地客疑食不起中環燒鵝酒家發爛了！】隱形消費太離譜？！ 　　這段長約10分鐘的影片，畫面素材只有我們酒家的正門、燒鵝明檔，配上一張收據和一位女士不滿的表情。然而，該YouTuber在未經任何事實核查（fact check）下，便在影片開場，將近日一宗小紅書用戶投訴「隱形消費」的個案，直接嫁禍給我們，聲
2025-11-03 02:00 HKT
鏞融芯語