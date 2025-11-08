張諾 - 日內瓦湖小鎮 | 任意行

漫步尼永（Nyon），彷彿打開了一個時光寶盒。這個位於日內瓦與洛桑之間的小鎮，沒有大城市的喧囂，卻有着獨特的從容與優雅。



從日內瓦乘火車前往尼永，僅需15分鐘。步出車站，沿着斜坡走向舊城，空氣中漸漸瀰漫着咖啡香與湖水氣息。尼永城堡高聳於舊城區之上，如今已成為博物館，珍藏着精美的瓷器、文物，以及講述該地區悠久而多彩歷史的故事。一定要漫步至城堡露台，日內瓦湖和Jura山脈盡收眼底，讓你再次領略瑞士這片土地為何如此輕易地俘獲人心。



尼永的舊城區值得慢慢探索。鵝卵石街道兩旁是色彩柔和的老建築，街角藏着小巧的畫廊和咖啡館。轉個彎，你可能會遇見古羅馬時期留下的遺跡，一根根大理石柱佇立，訴說着這座小鎮曾是凱撒大帝建立的羅馬殖民地往事。歷史在這裡不是教科書上的文字，而是生活的一部分。



沿着湖岸散步是純粹的享受。港口泊滿小船，咖啡館外坐着享受晨光的遊人。你可以跳上輪船在湖上漫遊，或者只是坐在長椅上，看着夕陽將湖面染成金粉色。



記得找個機會品嚐拉科特（La Côte）葡萄酒，這片環繞尼永的葡萄園產區，釀造出瑞士最好的葡萄酒。臨別時，我學當地人爬上尼永後山。在那裏，白朗峰在夕陽中閃耀，日內瓦湖在腳下波光粼粼。尼永的美，在於它不刻意張揚，卻總能在不經意間打動你。



張諾