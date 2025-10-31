張諾 - 與野兔的邂逅 | 任意行

在繁忙的都市生活中，你可曾想過，一隻在田野偶遇的野兔，會為生活帶來怎樣的轉變？英國作家克蘿伊．道爾頓（Chloe Dalton）在她的新書《養育野兔》（Raising Hare）中，講述了一段與野兔共處的奇妙經歷，這是一段人與動物的情緣，更是一場關於人如何與自然共存的思考。



道爾頓原本是穿梭於各國之間的政治顧問，在新冠疫情期間從倫敦搬到鄉間家中工作。起初她難以適應緩慢的生活節奏，直到有一天，在鄉間小路上遇那隻被狗追逐、與母親失散了的小野兔。



專家提醒她，野兔在人工環境中很難存活，道爾頓仍決定照顧這脆弱的小生命。她以羊奶粉混合水，用滴管細心餵食，小心翼翼地照顧，盡量不干擾牠的野生天性，甚至不給它取名，以免不自覺地將牠視為寵物。



令人意外的是，這隻野兔不僅健康成長，更養成了白天在道爾頓家中休息、夜晚到野外漫遊的習慣。道爾頓特地安裝了一個小門，讓野兔自由進出。



透過細膩優美的文字，道爾頓寫下她如何在這段關係中學會放慢腳步、觀察自然的細微變化，並重新思考自己在世界中的位置。她體悟到，這不是單方面的馴養，而是一場相互的轉變。



這書被《紐約時報》譽為「一場關於自由、信任、失去以及我們與自然世界關係的沉思」，它提醒我們，在最意想不到的時刻，美好的事物和最美麗的體驗往往會悄然來臨。



張諾