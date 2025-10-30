楊立門 - 國格 | 慢活時代

人有人格，國有國格，大國的元首則更須向世人展示大國的風度，但特朗普的行徑、舉止及言辭，不但沒一樣切合他作為世界強國元首的身份，更令自己成為世人眼中的小丑，丟盡美國的國格。我們每天看有關他的新聞，就好像看連續的「肥皂劇」，劇情簡直匪夷所思。不過笑中有淚，因為他那些毫無論據和乖離常理的政策，正不斷為全世界的政局和經濟造成混亂和傷害。



這裏不談大事，只想拿特朗普最近一個特別離譜的行徑來解解悶。美國反對他的人越來越多，他們最近發起全國性行動反對他的獨裁，口號是「No Kings」，即「不要國王」，據報道全國有700多萬人參與。他向來喜歡公開辱罵對手及政敵，但這次他是與全國反對他的人為敵，竟然用人工智能製作了一個短視頻，只見他頭戴着皇冠，駕着一部轟炸機，向下面的遊行人群投放一些又像泥漿又似排泄物的棕色物體，有人被澆得滿頭都是，四散逃竄，他則露出洋洋自得的表情。試問我們以前怎能想像堂堂一個大國的總統，可以做出這樣幼稚、無聊和低級趣味的事？



一個成功的領導人，不論在家、在國、在天下，做事必須要以德為範，以理服人。美國的元首之所以行為乖張也似乎沒後果，是因為美國仍是軍事和經濟第一大國，但歷史告訴我們，做全球霸主是有時限的，而特朗普的出現，可能正預示着美國步向衰落的開始。



前資深公務員，現任時事評論員

音樂人

楊立門