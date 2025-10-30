Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊立門 - 國格 | 慢活時代

慢活時代
慢活時代
楊立門
2025-10-30 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　人有人格，國有國格，大國的元首則更須向世人展示大國的風度，但特朗普的行徑、舉止及言辭，不但沒一樣切合他作為世界強國元首的身份，更令自己成為世人眼中的小丑，丟盡美國的國格。我們每天看有關他的新聞，就好像看連續的「肥皂劇」，劇情簡直匪夷所思。不過笑中有淚，因為他那些毫無論據和乖離常理的政策，正不斷為全世界的政局和經濟造成混亂和傷害。

　　這裏不談大事，只想拿特朗普最近一個特別離譜的行徑來解解悶。美國反對他的人越來越多，他們最近發起全國性行動反對他的獨裁，口號是「No Kings」，即「不要國王」，據報道全國有700多萬人參與。他向來喜歡公開辱罵對手及政敵，但這次他是與全國反對他的人為敵，竟然用人工智能製作了一個短視頻，只見他頭戴着皇冠，駕着一部轟炸機，向下面的遊行人群投放一些又像泥漿又似排泄物的棕色物體，有人被澆得滿頭都是，四散逃竄，他則露出洋洋自得的表情。試問我們以前怎能想像堂堂一個大國的總統，可以做出這樣幼稚、無聊和低級趣味的事？

　　一個成功的領導人，不論在家、在國、在天下，做事必須要以德為範，以理服人。美國的元首之所以行為乖張也似乎沒後果，是因為美國仍是軍事和經濟第一大國，但歷史告訴我們，做全球霸主是有時限的，而特朗普的出現，可能正預示着美國步向衰落的開始。

前資深公務員，現任時事評論員
音樂人
楊立門

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
楊立門 - 家居機器人 | 慢活時代
　　人工智能及機器人，是兩個大國正在激烈競逐的科技領域。機器人早已在工業製造的過程、網上客戶服務等場景廣泛應用，但最教普羅大眾期待的，是能幫手打理家務、照顧老人小孩的機器人。最近有科企在美國推出了一款聲稱能做家務的人形機器人，有個名字叫NEO，但有人試用過，發覺它的功能真的不怎麼樣。從報道所見，它的行動十分緩慢，要它倒杯水從廚房拿到客廳竟然要4分鐘、要它敲碎一顆合桃也弄得一團糟，花$20000美元
2025-11-13 02:00 HKT
慢活時代
楊立門 - 月餅的回憶 | 慢活時代
　　中秋過後，我對月餅還是意猶未盡。現代人健康意識重，月餅的脂肪、鈉及糖的含量高，我已比以前少吃了，唯有每次只吃一小塊，也不減滿足感。我吃慣傳統的雙黃蓮蓉月（還要是黃蓮蓉）和五仁月，對近年流行的新款月餅和採用各種西式餡料的月餅不太欣賞。用鹹蛋黃做的甜點（包括奶黃餡）誘人之處，在於那一點點鹹味，不但沒有違和感，還把糕餅的味道提升，在其他傳統中式糕餅中很少見。但西式曲奇餅、雪糕和巧克力的製作，必定少不
2025-10-16 02:00 HKT
慢活時代