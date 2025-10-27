Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 《羅密歐＋茱麗葉》的香港情懷 | 任意行

任意行
任意行
張諾
2025-10-27 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　香港文化中心大劇院舞台上，1960年代香港街頭的霓虹燈光漸亮，身穿旗袍的茱麗葉與西裝筆挺的羅密歐相遇，浦羅哥菲夫的樂音與現代編舞交織，經典愛情悲劇於此刻披上了濃厚的香港情懷。

　　旗袍與功夫，這些標誌性的香港元素，與文藝復興時期的經典愛情悲劇碰撞出耀眼的火花。香港芭蕾舞團藝術總監衛承天巧妙地將故事背景設置在上世紀的老香港。上海富商之女茱麗葉與世仇之子的羅密歐，在這座城市裏相遇相戀。

　　羅密歐與茱麗葉的多段雙人舞，既浪漫又令人沉醉。從宴會上的一見鍾情、陽台下的互訴衷腸，到臥房的纏綿悱惻，再到最後的悲傷殉情，情感的堆疊飽滿而真實。兩位主角葉飛飛與加藤凌等舞者舞姿自然優美，輔以出色的演技，呈現各角色複雜的情感變化。特別是陽台定情一段，茱麗葉的舞步之美令人過目難忘。

　　衛承天的編舞難度極高，尤其是大量的舉托動作，對男舞者是極大的考驗。舞者們以紮實的功底完美呈現，贏得觀眾熱烈掌聲。而這部製作最令人稱道之處，在於它不僅是芭蕾經典的再現，更是充滿香港情懷的集體記憶。

　　衛承天將莎翁名著巧妙轉譯：霓虹閃爍的老香港街頭、女士們的優雅旗袍、男性的西裝打扮、麻將館的耍樂與中國功夫的激烈較勁，這些元素自然融入劇情，非但不顯突兀，反而讓故事更加鮮明立體。舞劇通過200多套華麗服飾和精心打造的舞台設計，重現1960年代香港的風貌。觀眾在欣賞芭蕾的同時，也彷彿進行了一場穿越時空的懷舊之旅。

　　這部充滿香港特色的製作，不僅感動本地觀眾，更已登上國際舞台，廣獲好評。韓國Arte雜誌評價：「衛承天的編舞完美融合莎士比亞及浦羅哥菲夫的音樂，讓編舞發揮出200%的效果。別樹一格的編舞為這個耳熟能詳的悲劇故事添上新色彩。」

　　當西方精緻藝術與香港文化的完美融合，既讓外國觀眾對經典藝術有全新體會，也令香港人更為投入芭蕾藝術，成為文化對話的橋樑。當演出結束，布幕緩緩落下，觀眾席爆發出熱烈掌聲。香港芭蕾舞團讓經典重生，讓香港的獨特光芒在國際藝術舞台上閃耀。

張諾

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
張諾 - 與野兔的邂逅 | 任意行
　　在繁忙的都市生活中，你可曾想過，一隻在田野偶遇的野兔，會為生活帶來怎樣的轉變？英國作家克蘿伊．道爾頓（Chloe Dalton）在她的新書《養育野兔》（Raising Hare）中，講述了一段與野兔共處的奇妙經歷，這是一段人與動物的情緣，更是一場關於人如何與自然共存的思考。 　　道爾頓原本是穿梭於各國之間的政治顧問，在新冠疫情期間從倫敦搬到鄉間家中工作。起初她難以適應緩慢的生活節奏，直到
2025-10-31 02:00 HKT
任意行
張諾 - 食養之味 | 任意行
　　早前閱報，得知香港首間中醫醫院將於今年12月啟用，這不僅是醫療體系的一大步，更是中醫藥扎根香港的見證。 　　近日一場飯局，巧遇香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授。他以生動比喻闡釋中西醫之別，大意是：若木頭上長了木耳，西醫或會直接切除，但中醫更重視改變木頭所處的環境，從根源防止木耳再生。這簡單一喻，道出中醫「治未病」的智慧——重視整體，調理體質，讓健康自然而生。 　　那晚的菜單別具心思，
2025-10-24 02:00 HKT
任意行