聞風至 - 中興打破降軌 後市看升 | 鮮股落鑊

港股連升之勢告終，恒生指數周三跌324點，收報26163。全日成交金額2283億元。



工信部公布，將布局6G及下一代互聯網等前沿技術研發，為中興通訊（763）帶來反彈商機，中興股價自去年10月份高位46.46元，至今累跌近45.6%，昨日反彈逾6%後，走勢上已打破長期下降軌，短線可望重挑28元、30.8元兩道阻力。



6G布局帶來反彈商機



工信部最新一次定調訊息通訊業方向的發布會，其實已為行業下一步的投資節奏畫出清晰輪廓。當局提出要推進5G與千兆光網的深度覆蓋，加快5G規模商用，並把雙千兆網絡推向雙萬兆，同時以「系統布局」方式展開6G與下一代互聯網研發。這並非一般政策口號，而是意味着內地通訊基建正從成熟期重新走向新一輪前置周期，網絡能力要由「夠用」轉向「面向AI時代的超前配置」。



在這個背景下，中興通訊的角色自然被重新放大。公司多年來深度參與IMT‑2030（6G）推進組，是被視為國家級6G標準制定的國家隊之一。6G的核心方向包括太赫茲通訊、空天地一體化網絡、智能超表面與通感一體化，而中興在超大規模天線、毫米波、算力網絡等領域已有成熟積累，等同在6G的底層能力上佔據先發位置。更重要的是，6G強調「感知+通訊融合」，而中興近年在5G‑A推出的高精度定位、工控低時延網絡、車路協同等方案，本身就是6G的前置應用，意味公司已在應用層提前部署。



中興近年業績表現確實不理想，2025年財年純利在2024年度跌9.7%的基礎下，再跌33.3%，每股盈利跌至1.17元人民幣。末期息每10股派4.11元人民幣。以昨日收市價25.26元計，相當於市盈率約19倍、股息率約1.8厘，估值不算貴，問題是其純利連年下跌，何時止跌轉升是一大疑問。



如今工信部發聲要布局6G及下一代互聯網等前沿技術研發，以及推進5G與千兆光網的深度覆蓋，為中興通訊帶來龐大商機，電訊相關基建行業的市場規模可望從「痿縮」重回「擴張」趨勢，亦令中興通訊股價見底可期。



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