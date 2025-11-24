Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利 - 人工智能泡沫 | 巨B講投資

巨B講投資
巨B講投資
劉偉利
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　資本市場的聚光燈正緊緊追隨着人工智能（AI）產業的每一個脈動，投資人的情緒在狂熱與憂慮間反覆擺盪。晶片製造商的財報上，折舊年限的會計魔術確實能粉飾短期盈利，但這終究只是數字遊戲的幻象。真正的危機潛藏在那些尚未產生穩定現金流，卻坐擁天文數值估值的企業帳本裏——當資本的潮水退去，便會露出誰在裸泳的真相。

　　科技巨頭們編織的資本蛛網正在日漸複雜。微軟投資OpenAI，Google扶持初創企業，亞馬遜與晶片新貴簽署長期協議，這種交叉持股與戰略結盟構成了綿密的利益共同體。這讓人不禁想起千禧年互聯網泡沫時的光景：企業通過互相投資製造營收假象，整個生態系統一榮俱榮，一損俱損。當某個關鍵節點出現裂痕，恐慌便會如病毒般在網絡中急速傳染。

　　東瀛資金的流向為這場盛宴提供源源不斷的燃料。日圓匯率在歷史低位徘徊，儘管跌勢稍緩，但廉價資金的洪流仍在全球市場四處漫溢。套利交易者借入近乎零成本的日圓，轉身投入高風險的AI概念股，這種槓桿遊戲在平靜時期能創造雙贏，卻也埋下了連鎖反應的隱患。

　　不過與歷史上著名的泡沫時期相比，當下的市場還保有一份難得的清醒。機構投資者的持倉比例尚未達到非理性水平，散戶融資餘額的增長也相對溫和。這種克制的狂熱或許意味著，AI革命確實蘊含著真實的價值基礎，只是當前的估值可能過度透支了未來數年的成長預期。

　　市場參與者們似乎都心知肚明，自己正行走在鋼索之上。交易大廳裏，每個人的手指都懸停在賣出鍵上方，隨時準備在聽到第一聲異響時奪門而出。這種高度警覺的狀態本身，反而可能成為推遲危機來臨的緩衝器——因為沒有人願意成為最後的接盤者。

　　歷史經驗告訴我們，真正的泡沫破裂往往發生在所有人都放下戒備之時。當理髮師開始津津樂道AI晶片的技術參數，當退休教師將畢生積蓄投入算法公司，那才是應該真正恐懼的時刻。眼下這種帶着謹慎的樂觀，或許正是市場在消化技術革命過程中的必經階段。

　　資本市場從來不是理性的計量器，而是群體情緒的共振箱。AI技術的變革力量毋庸置疑，但它最終創造的價值，需要穿越數個景氣循環才能沉澱下來。聰明的投資者此刻應該做的，不是預測泡沫何時破裂，而是確保自己在風暴來臨時，仍有留在牌桌上的資本。畢竟，只有在退潮之後，我們才能看清誰真正掌握了技術的鑰匙，而誰只是在浪潮中裸泳的投機客。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
劉偉利 - 投資眼光 | 巨B講投資
　　資本市場的鐘擺總在貪婪與恐懼間搖盪，而多數人永遠在錯誤的節點伸手。那些眼睜睜看着他人因比特幣Tesla或AI概念股致富後才捶胸頓足的旁觀者，其實並非輸在資訊落差，而是敗給人性深處的心理機制。 　　當新的投資機會初次敲門，我們的大腦會自動啟動威脅識別系統。這源於遠古祖先對未知環境的防禦本能——陌生的叢林可能藏有猛獸，未曾驗證的商業模式自然被歸類為危險訊號。這種將「不熟悉」與「高風險」劃等號
2025-11-17 02:00 HKT
巨B講投資