Ariana 新加坡遭突襲網紅被判監9日

美國巨肺天后Ariana Grande主演的歌舞片《魔法壞女巫：第二章》上周於新加坡舉行首映禮，期間她遭到一名澳洲網紅Johnson Wen跨過圍欄突襲，男子前日被新加坡法院判監禁9日；Ariana未對事件作回應。

天后Ariana Grande、Cynthia Erivo主演的歌舞片《魔法壞女巫：第二章》上周四於新加坡聖陶沙舉行首映禮，期間一名26歲澳洲網紅Johnson Wen跨過圍欄突襲Ariana，並搭住她的膊頭，嚇到她花容失色，幸得拍檔Cynthia出手推開該狂迷。該網紅之後拍片指自己雖被捕，但獲釋，前日新加坡法院起訴Johnson「公共滋擾罪」，他認罪，最終被判入獄9日。

根據新加坡法例，「公共滋擾罪」最高刑罰是監禁3個月或罰款2,000新加坡元（約12,000港元），亦有可能又判刑又罰款。法庭資料顯示Johnson在首映禮翌日被捕，他兩度試圖闖入首映禮，他突襲Ariana後，遭多名保安推回到欄杆後，之後他再試圖闖入，最終被保安壓在地上。檢控官指他為曝光率及人氣，曾多次犯案，形容他是「連環入侵者」，並且「明顯缺乏悔意」，檢控官要求將Johnson監禁7日，最後他被判入獄9日。Johnson過去曾上台滋擾美國天后Katy Perry及加拿大天王The Weeknd的巡唱，澳洲媒體指他已被多個場館禁入場，以及被罰巨款。

再現身首映未作回應

此外，Cynthia Erivo上周六與Ariana出席《魔法壞女巫2》洛杉磯首映時，爆粗回應Ariana受襲一事：「我們在生活中經歷了一些事情，我們的日常工作如是。就如上星期那件事，我們真的不能不面對一些棘手的問題，但此舉讓我們真正成長為人、朋友、姊妹、藝術家和女演員。」《魔》片周日於紐約舉行首映禮，Ariana、Cynthia、楊紫瓊、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等亮相，導演朱浩偉更一家七口撐場，Ariana在紅地毯見攝記群情洶湧，即叫他們冷靜，之後她未有受訪。