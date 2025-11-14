大行晨報 - 市場憂日本利率政策 圓匯跌 ｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-14 02:00 HKT
 　　美國總統特朗普周四簽署臨時撥款法案，美國史上最長的政府停擺宣告結束。該法案將為聯邦政府提供持續撥款，使大部分政府機構獲得運作資金直至2026年1月30日。由於美國政府停擺導致數據公布中斷，政策制訂者和投資者幾周來一直處於數據缺失狀態。隨着美國政府重啟，投資者預計9月份的就業數據可能是首批推遲公布的數據之一。不過，白宮周三表示，由於政府關門，10月份的就業和通脹報告可能無法公布。另外，亦要留意縱然美國政府重啟有助推動風險偏好，但這亦可能很快也會因為謹慎情緒而減弱，因為重開後將有大量重要經濟數據發布，可能會加劇市場波動，尤其是相關就業數據方面，近月對美國勞動力市場的持續擔憂，增強了市場對美國聯儲局12月降息的預期。

　　澳洲最新就業數據為央行維持現行利率政策提供了有力支持。周四公布的數據顯示，10月就業人口激增4.22萬，失業率降至4.3%，強化了澳洲聯儲將較市場預期更長時間維持利率不變的依據。數據公布後，澳元應聲走高，而美國政府結束停擺的消息亦有助改善市場風險偏好，澳元兌美元升上0.6560水準上方。然而，技術圖表可見，匯價暫且仍是爭持於近月的區間內運行，向上在0.6630水準附近遭遇多番阻力，最近一次就是在10月29日高見0.6617，隨後則告連日回跌；故此，在未有突破此區之前，當前預料澳元仍會只作區間上落，並尚有機會探試過去3個月形成的趨向線支撐，目前位於0.6450水準；另一關鍵料為0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方，因而亦要慎防若後市失守，或將會迎來較大型的下跌浪。其後較大支撐料為0.6370及0.6180。上方阻力則估計在0.6580及0.6630，下一級看至0.67及0.68關口。
　　美元兌日圓升至9個月高位，因擔心日本新政府將試圖影響該國央行，推動其推遲加息。此前日本首相高市早苗表示，本屆政府傾向於保持低利率，並要求與日本央行密切協調；她還要求日本央行總裁植田和男定期向政府經濟財政政策會議匯報工作。

　　此外，日本財務大臣片山皋月試圖遏制日圓跌勢，稱近期匯率出現單邊劇烈波動。美元兌日圓周四一度觸及155.04的2月4日以來最高，技術圖表見RSI及隨機指數正為走高，倘若可明確持穩於155關口之上，估計美元兌日圓仍續見上行發展。較近支持預料在154.60及及154，較大支撐將參考153.60及25天平均線152.80。阻力位回看155及156，之後參考156.80以至158水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

