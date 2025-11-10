劉偉利 - 危中求智 | 巨B講投資

金融市場的訊息洪流如同熱帶雨林的驟雨，來得猛烈去得匆忙。在這片虛實交錯的資訊叢林裏，多數人總在狂熱時盲目追隨，恐慌時倉皇逃竄，卻鮮少有人記得：真正的智慧往往藏在群體意識的對立面，分析師齊聲高歌時，或許正是該檢查逃生路線的時刻；當散戶論壇充斥絕望哀鳴時，反而該點亮希望的燭光。這種逆向思維不是故作叛逆，而是對人性弱點的清醒認知。



但逆向不是固執。聰明的航海家懂得順應風向調整帆索，正如精明的交易者會在判斷失準時果斷止損。記得那位在2008年金融海嘯前獨排眾議的保爾森，他的成功不僅在於看空次貸的遠見，更在於風險來臨時迅速布局保護的紀律。市場永遠不缺少發現機會的眼睛，缺少的是承認錯誤的勇氣。



企業的資本之路更是充滿選擇的藝術。選擇上市地點如同為孩子擇校，需要考量環境氛圍與同儕素質。交易所像座精英雲集的常春藤名校，這裏有充沛的流動性與全球目光，卻也要接受嚴格的監管審視與短線投資者的壓力。香港市場宛如東西交會的國際學校，既得中國經濟活水灌溉，又須面對地緣政治的微妙平衡。至於新興的東南亞交易所，則像潛力十足的實驗教育，機會與風險都隱藏在成長的脈動中。



公開募資與私募融資的本質差異，在於對「透明度」與「自主權」的取捨。上市如同將自宅改建成觀光景點，能獲得門票收入擴大規模，卻要時刻整理庭院迎接訪客；私募則像邀請知音至工作室品茶，雖能保有創作自由，卻需時時尋覓下一位賞畫人。Tesla在上市十年間藉公眾資本築起電動車帝國，而太空探索科技公司卻透過私募穩步推進火星計劃，兩條路徑各有千秋。



資本市場的本質從未改變：它既是夢想的加速器，也是貪婪的照妖鏡。在這條永不停歇的資金河流裏，既要學會在眾人爭渡時另闢蹊徑，也要懂得在航道偏差時及時回正。與其執著預測市場走勢，不如修煉面對波動的從容——這或許才是金融遊戲最終要教給我們的智慧：在數字起落間，找到內在的平衡點。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利