關志康 - 「重男輕女」將走到終站？ | 神耆商機

關志康
2025-11-03 02:00 HKT
　　近日，一位女商人向我深情分享她的親身經歷：「提早分身家，清清楚楚未必是好事。我朋友的女兒一直乖巧孝順，經常陪伴父母吃飯、看醫生；但因為父母早早分家產，平時很少露面的弟弟分得一大筆錢，自此更少回家。而女兒分得不多，覺得被冷落，心生不滿，最後也疏遠了父母。結果，父母反而成為矛盾的焦點。」

　　在華人社會，「重男輕女」的觀念依然根深蒂固。雖然性別平等已漸漸融入日常生活及社會制度，部分家庭和社群仍然抱持傳統價值觀，導致家庭分配出現落差。一位潮州長輩曾坦言：「如果女兒嫁得好，本身有錢，不用分太多；但如果女婿不爭氣，分多多給女兒，等於將錢丟進大海，讓外人得益。」

　　不過，這些矛盾在新一代家庭中正慢慢「緩和」。根據香港家庭計劃指導會2022年全港調查，近半數家庭屬「無孩家庭」，其次是一孩家庭。兩孩家庭（包括夫妻或同居伴侶）只佔25.2%，三孩或以上家庭更是鳳毛麟角。換言之，香港「一孩」或「無孩」家庭已成主流，「重男輕女」的舊觀念，實際上已不適用於大多數本地家庭。

　　內地情況亦有轉變。自1979年至2015年，內地實施「一孩政策」，城市家庭多數只育有一名子女。隨着這批獨生子女邁入中年，成為父母財富的唯一承繼人，出現「一注獨贏」的現象。沒有兄弟姊妹，「重男輕女」的矛盾自然消失，家庭分產也變得簡單。

　　一位老醫生曾總結：「家庭唔係公司，唔需要論功行賞。子女都是自己親生，唔生性父母都有責任。分多分少，各有因由。家和萬事興，公道難有標準，最理想是父母生前做好期望管理，離世後大家都不會為難。」

健康教育基金會主席
關志康

