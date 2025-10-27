甄榮 - 筆克遠東值得關注 | 中環晨星

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮
2025-10-27 02:00 HKT
　　筆克遠東（752）早前公布中期業績，其中展覽、項目及品牌激活收益按年增長20.2%，成為集團核心增長動力，而博物館及主題娛樂收益更大幅增長44.3%。這兩大業務板塊毛利率高，而且定單周期較長、客戶黏性強，為該公司後續利潤釋放提供穩定支持。從定單積壓質量來看，筆克遠東在超級碗期間為State Farm打造的營銷項目、與比亞迪合作的廣州車展VR展台等項目，不僅帶來可觀收益，更積累了大量潛在長期定單，為該公司業績增長提供強勁動能。

　　數碼與人工智能應用方面，筆克遠東將AI和數據驅動科技融入業務全流程，在提高營運效率的同時，也創造了新的盈利增長點。此外，VR技術的規模化應用，亦提高客戶付費意願，形成差異化競爭優勢。隨着AI工具在業務運營的進一步滲透，該公司數碼業務收入佔比有望持續提升，繼而推動盈利打開長期增長空間。

　　現金流與成本控制方面，截至4月底，筆克遠東銀行及現金結餘為18.08億元，具備充裕現金流。從成本端看，AI技術應用有效降低筆克遠東人工成本與營運成本，數據驅動改善資源配置效率。展望全年，隨着數碼業務佔比提升、規模效應進一步釋放，該公司成本控制有望持續改善，現金流狀況將更加穩健。

　　在合作夥伴方面，筆克遠東已與State Farm、比亞迪、騰訊、Archer航空、OMEN By HP等多個行業龍頭品牌建立深度合作，這些合作不僅帶來穩定定單來源，更拓展集團市場邊界，為其長期發展提供有力保障。

　　綜合來看，筆克遠東核心業務的高增長、穩定的定單積壓、AI與數碼技術的深度應用，以及優質合作夥伴關係的拓展，將為該公司打開更大增長空間，2025年全年增長具備較強確定性，後期有望實現業績與估值提升，值得投資者多加關注。

甄榮

甄榮 - 中信金融資產可擇機介入｜中環晨星
　　2025年以來，港股市場走勢強勁，主線行情脈絡清晰，成為全球資本關注的焦點之一。中信金融資產（2799）依託業績韌性、主業突破動能與國際資本市場認可度提升，正開啟價值重估新周期，是當前市場中兼具成長潛力與安全邊際的優質標的，值得投資者重點關注。 基本面優質 &nbsp;資本認可雙輪驅動 　　財務方面，2025上半年，中信金融資產實現營業收入達402.21億元，按年增長21.1%；歸
2025-10-28 02:00 HKT
中環晨星
甄榮 - 雲迹上市值得留意 | 中環晨星
　　今年以來，機械人產業從概念炒作開始步入業績兌現階段，資本市場對機械人產業關注持續升溫，相關板塊行情表現活躍。展望後市，在政策端支持以及AI技術進步催化下，機械人產業成長前景廣闊，其中於近日上市的雲迹（2670）為機械人服務智能體龍頭，技術實力強勁，值得投資者留意。 　　雲迹作為全球首批推出服務智能體全自主閉環學習系統的企業，形成感知、認知、決策、行動和反饋閉環，使其能夠持續學習與自適應優
2025-10-20 02:00 HKT
中環晨星