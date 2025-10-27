Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 議息前夕 大盤細盤變速起動 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-10-27 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛向好，尤其受到銀行減息的效應下，近期新盤及貨尾盤的銷情不俗，連帶二手樓市場亦受帶動，多個屋苑的睇樓及成交量都稍稍升溫，加上本周美國聯儲局議息，市場預期將會繼上月後再度減息，本港銀行將會跟隨減息步伐，料可刺激發展商加快推盤的路向，以近日進行積極推廣的灣仔現樓新盤更於上周突擊開價，加上啟德新盤招標取得佳績，料可於短期內搶攻，與此同時，油塘新盤將會趁勢出擊，預期銀行減息將可推動下月新盤齊齊變速搶灘。
大手投資客重臨成焦點

　　上周第2輪開售的灣仔樓花盤（首輪75伙迅即售罄），限量推售的30伙亦同樣開紅盤沽清，至於元朗錦上路鐵路盤（上周138伙更幾近售罄）限量推出的138伙亦取得不俗的銷情，反映市場氣氛正逐步好轉，尤其上月本港銀行跟隨美國聯儲局減息步伐，對整體樓市氣氛彷彿注入強心針。由於本周聯儲局議息，市場一般預期將會減息0.25%，本港銀行亦會跟隨，惟減息幅度則未必跟足，有機會跟隨上月的減幅0.125%，料可刺激本港樓市進一步升溫。在議息前夕，各大發展商都部署搶攻，若本港銀行落實跟隨減息，預期發展商將會趁利好消息，加快推盤步伐，市場一眾大盤小盤將有機會趁勢出擊力搶客源。

　　事實上，新盤市場氣氛漸見好轉，連帶二手樓市場亦受到帶動，自銀行上月踏出第一步減息後，新盤及二手市場的睇樓及成交量都有所升溫，當中以新盤最受市場追捧，單是上月已錄得約1900伙成交，本月新盤及貨尾盤則合共暫錄約1400宗，料連同本周的成交將有望可達1600宗。值得一提的是，灣仔樓花盤及元朗錦上路鐵路盤都同樣獲大手投資客或「西餅客」等垂青，先後有多組大手客承接，反映用家及投資者對新盤有一定的支持力。至於即將推售的新盤，當中包括上周突擊開價的灣仔現樓新盤及啟德現樓盤，以及油塘新盤等，料會推出不同的付款優惠力吸投資客，預期下月各大新盤將會掀起新一輪競賽。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
張日強 - 新盤貨尾盤周內全攻型出擊 | 樓聲隨筆
樓市氣氛轉好，過去兩日新盤成交量錄約190宗，更是近期不俗的表現，相信是受到減息消息所帶來的效應，尤其本周美國聯儲局議息，市場預期將會進一步減息，料本港銀行亦會跟隨減息步伐，惟減息幅度未必跟足，但始終是一項利好消息，將有助樓市的進程，發展商見近期市況升溫，加上減息訊號增強，本周將有機會趁勢推盤搶攻，預期發展商將會趁聯儲局減息全攻型推盤出擊，當中包括新盤及貨尾盤。 　　市場氣氛漸見好轉，新盤及
2025-10-28 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 上車客瞄準長情業主優質盤 | 樓聲隨筆
　　受惠銀行減息的利好因素，新盤及貨尾盤銷情均表現活躍，就連部分新盤向隅客亦轉投二手市場，當中以上車客最為積極，近期先後加入搶貨行列，並且專門向長情業主的放盤單位埋手，以致部分屋苑錄得不俗的成交量，不少更是出自長情業主，由於該批業主持貨超過約30年，故往往沽貨必定獲取厚利，加上該類型單位較少放盤實屬優質貨，故早已被用家及投資者垂涎，其中上車客更將有關貨源瞄準成為目標，交投亦漸漸增加。 　　市
2025-10-24 02:00 HKT
樓聲隨筆