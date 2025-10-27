張日強 - 議息前夕 大盤細盤變速起動 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，尤其受到銀行減息的效應下，近期新盤及貨尾盤的銷情不俗，連帶二手樓市場亦受帶動，多個屋苑的睇樓及成交量都稍稍升溫，加上本周美國聯儲局議息，市場預期將會繼上月後再度減息，本港銀行將會跟隨減息步伐，料可刺激發展商加快推盤的路向，以近日進行積極推廣的灣仔現樓新盤更於上周突擊開價，加上啟德新盤招標取得佳績，料可於短期內搶攻，與此同時，油塘新盤將會趁勢出擊，預期銀行減息將可推動下月新盤齊齊變速搶灘。

大手投資客重臨成焦點

上周第2輪開售的灣仔樓花盤（首輪75伙迅即售罄），限量推售的30伙亦同樣開紅盤沽清，至於元朗錦上路鐵路盤（上周138伙更幾近售罄）限量推出的138伙亦取得不俗的銷情，反映市場氣氛正逐步好轉，尤其上月本港銀行跟隨美國聯儲局減息步伐，對整體樓市氣氛彷彿注入強心針。由於本周聯儲局議息，市場一般預期將會減息0.25%，本港銀行亦會跟隨，惟減息幅度則未必跟足，有機會跟隨上月的減幅0.125%，料可刺激本港樓市進一步升溫。在議息前夕，各大發展商都部署搶攻，若本港銀行落實跟隨減息，預期發展商將會趁利好消息，加快推盤步伐，市場一眾大盤小盤將有機會趁勢出擊力搶客源。



事實上，新盤市場氣氛漸見好轉，連帶二手樓市場亦受到帶動，自銀行上月踏出第一步減息後，新盤及二手市場的睇樓及成交量都有所升溫，當中以新盤最受市場追捧，單是上月已錄得約1900伙成交，本月新盤及貨尾盤則合共暫錄約1400宗，料連同本周的成交將有望可達1600宗。值得一提的是，灣仔樓花盤及元朗錦上路鐵路盤都同樣獲大手投資客或「西餅客」等垂青，先後有多組大手客承接，反映用家及投資者對新盤有一定的支持力。至於即將推售的新盤，當中包括上周突擊開價的灣仔現樓新盤及啟德現樓盤，以及油塘新盤等，料會推出不同的付款優惠力吸投資客，預期下月各大新盤將會掀起新一輪競賽。



張日強