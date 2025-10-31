Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 小玩家之歌 | 珊珊來辭

李珊珊
2025-10-31 02:00 HKT
　　導演Edward Berger過去兩年的出品有《西線無戰事》及《教宗選戰》，質量實而不華，屬水準之上。今趟執導改編小說《小玩家之歌》，再配上其他誘因、元素，這片上架便即時觀賞！

　　大家不要誤會，以「實而不華」形容，意指是鏡頭上，所呈現出來的種種。特別是這次拍攝背景，在澳門賭場的五光十色之下，容易惹人誤解是詞不達意。其實所指的是，導演對故事、人性的刻劃，再配上扎實的功底，跟觀眾說一場動人的故事。

　　導演對於攝影、美術及配樂方面，過去人所共知，有一份極致追求，這次也沒有「缺席」。從攝影上在影片開始，賭場的洗手間已見功架。到美術上，由男主角的衣裝，轉到不同場景，運用顏色來表現人物性格、情節發展。配樂亦是不容多說，掀起節奏氣氛令劇情緊湊。

　　可說過去兩個月來，Netflix有多齣作品，部分導演的基本功未達標準，忍受着劇情、結構鬆散，更遑論上述提及，電影具備應有的享受。還有不得不說，導演十分疼愛男主角Colin Farrell，簡直為他度身訂造的個人表演。還找來Tilda Swinton配合演出，沒有甚麼可以挑剔了。

　　至於取景澳門及出現香港景色，確實有親切感。當女主角陳法拉、女配角葉德嫻出場更立即倍增，而且她倆戲份極重，特別是Deanie姐維肖維妙。在不劇透情況，只能說導演將悲劇故事，穿插不少玩味情節。

　　看來全文字字讚好，還不是絕頂佳作？那又不是啊！我會形容為近期很好的消閑作品，始終以小人物為題材，雖則野心及能力足夠，亦未能成為年度之選。不過謝謝台前幕後，送上近期用心好作品。

李珊珊

