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邵家輝 - 香港郵政可跟物流商決高下 | 家輝講場

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邵家輝
1小時前
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時評 專欄
內容

　　香港郵政自1995年改行營運基金，期望自負盈虧。惟近8年接連見紅，去年虧損更達8.21億元新高，為此政府建議注資46億元，以應付未來3年營運開支。我作為議員，顧及市民需要郵政服務，撥款難以拒絕；但對於其3年後能否轉虧為盈、毋須再申撥款，實不無疑問。

　　香港郵政連年虧損，主因是電子通訊普及，傳統郵務需求銳減，且郵政關乎民生，收費不可太高，這亦是各地郵政多為國營的緣故；況且電商蓬勃，商業物流成本遠低於政府部門，以更具競爭力價格提供派遞服務。所以香港郵政即使已努力拓展商業廣告等收入來源，仍難敵現實。

　　不過，這並不代表香港郵政一蹶不振。科技進步，電商發展勢不可當，我作為批發零售界代表，深有體會，對此不僅零售業須求變，香港郵政亦然。

　　電商暢旺，物流需求與日俱增，香港郵政雖設「智郵站」及便利店取件點，仍不足夠。它應發揮政府部門優勢，協同康文署、房屋署、食環署、民政署等，將全港119間郵政局、各區辦事處及轄下場所（如屋邨等），組成龐大「政府自提點網絡」，為市民帶來「總有一點在附近」便利，與商業物流網絡一較高下。

　　此外，香港郵政沿用公務員架構，薪酬劃一，缺乏多勞多得誘因；反觀私人速遞公司多採「底薪加佣金」制，激勵效果大，據知前線員工底薪雖僅萬餘元，但在佣金推動下「跑多幾轉」，月入可達數萬元甚至六位數字。香港郵政大可仿效，為新入職及自願轉制的員工行底薪加績效獎金模式，以提升積極性，加強派遞服務。

　　當年香港郵政改行營運基金的初衷，是以商業手法提升靈活性與效率，貼近市場變化。上述建議正與此一脈相承，有助其增強競爭力，在市場上爭佔一席位。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

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2026-05-22 02:00 HKT
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