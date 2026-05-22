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邵家輝 - 私煙猖獗 當局要因時制宜 | 家輝講場

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邵家輝
49分鐘前
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時評 專欄
內容

　　俗話有云：「殺頭生意有人做，虧本生意無人做」，意指只要有利可圖，即使潛在後果嚴重，仍有人會鋌而走險。這句話可謂現今香港私煙情況的寫照。

　　誠然，醫衞局不遺餘力控煙，減少市民受煙害影響，方向與用心皆值得肯定，控煙工作亦見一定成效。惟個別落實措施，宜因應實際情況而定。

　　當局於2023及2024年接連加煙草稅各逾三成，複合增幅達73.5%。自此單是煙草稅已達每包66元，連同其他成本，一包合法香煙售價普遍過百元，與三四十元的私煙相比，形成巨大不法利潤空間。正因如此，儘管香港海關克盡己職、疲於奔命追擊，私煙依然禁之不絕。

　　另在控煙十招中，有一項去年9月生效的規定：售價低於法定煙草稅的香煙推定為未完稅，銷售商須自證已課稅，否則最高可罰200萬元及監禁7年。此舉旨在打擊白牌煙－－即包裝特徵與完稅煙相同的未完稅香煙－－魚目混珠，混雜正當完稅煙出售圖利，政策方向正確。

　　惟據業界反映，全港千多個香煙銷售點中（不計連鎖便利店），不少仍暗中售賣白牌煙。有店員為防範海關，設立「陰陽價」：對可疑客人標價70多元（高於煙草稅），對他人則以三四十元出售。

　　業界委託獨立機構定期在十八區收集空煙盒調查，最新亦發現非本地香煙及白牌煙共佔61.9%，即每十包有六包或來自非正規渠道，較疫情前三成多比率飆升逾六成，反映趨勢嚴峻。

　　辨識私煙的完稅標籤制度須至2027年底才實施，此段「真空期」內私煙活動恐有增無減。當局須加強「放蛇」執法，並呼籲煙民及銷售者切勿以身試法；同時可加強對外宣傳，適時公布相關拘捕個案的調查及檢控進度，如去年9月底在至少4個銷售點拘捕多名以低於法定稅款售煙者個案，從而增強阻嚇作用。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

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