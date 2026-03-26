辛正兒 - 創科文藝雙翼齊飛 經濟開拓無限商機 | 社論

「香港國際文化高峰論壇2026」日前在西九文化區盛大開幕，匯聚逾千名來自全球的文化藝術領袖；與此同時，文體旅局宣布與巴塞爾藝術展達成協議，未來5年確定香港為亞洲區內唯一展會。這兩項標誌性成果，不僅是本港文化藝術創意產業發展的里程碑，更昭示着經濟轉型已邁向嶄新階段。



回顧過去，政府和業界多年來持之以恆推動文化藝術創意產業，如今終於迎來豐收時刻。巴塞爾藝術展香港展會去年吸引86500人次參觀，當中一半為訪客；今年展會匯聚41個國家及地區的240間藝廊。如今巴塞爾藝術展確定未來5年以香港為亞洲唯一主辦城市，加上高峰論壇促成多項國際合作協議，這一切均證明香港作為中外文化藝術交流中心的地位已獲國際社會廣泛認同。這份成果得來不易，既體現了政府成立文體旅遊局的前瞻性部署，也印證了西九文化區等世界級基建的戰略價值。



文化藝術產業對經濟的推動作用遠不止於創作與展演本身。從直接貢獻來看，它創造可觀的GDP並吸納大量就業，尤其對青年群體高度包容；從外溢效應而言，它與旅遊業、城市更新、品牌增值形成強大聯動，能夠顯著延長遊客停留時間、提高客單價，擺脫傳統「門票經濟」的低效模式。更為深遠的是，文化藝術能夠塑造「創意階層」，形成「人才追隨文化，企業追隨人才」的良性循環，為城市注入源源不絕的創新活力。



放眼全球經濟未來走向，兩大趨勢已然清晰：一是創新高科技，二是文化藝術創意。香港在這兩方面正並駕齊驅、雙翼齊飛。一方面，香港積極發展創科產業，融入國家創新型發展大局；另一方面，憑藉西九文化區的M+博物館、香港故宮文化博物館等世界級場館，以及優化後的表演場地布局和「機場城市藝術生態圈」建設，香港正將文化創意產業提升為新經濟增長點。這種雙軌並進的戰略，既保持了經濟發展的良好勢頭，也與國際大趨勢高度接軌，勢必為下一代開拓更廣闊的發展空間。



然而，產業的未來在於人才。要讓文化藝術創意產業實現可持續發展，必須鼓勵更多年輕人投身其中，而家長的支持尤為關鍵。傳統觀念往往將文化藝術視為「興趣」而非「事業」，但今日香港已擁有完整的產業生態：從M+博物館的策展人才培養，到「西九文化區學院」的專業培訓；從藝術品交易的稅務與融資配套，到文化知識產權的孵化與產業化，都為年輕人提供了多元化的事業路徑。家長們應當看到，文化藝術創意產業不再是「吃不飽的飯碗」，而是能夠孕育影響世界的藝術工作者、創造巨大經濟價值的朝陽產業。



辛正兒