辛正兒 - 竹棚烈燄下悲歌 巨災陷阱須消除 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
14小時前
　　大埔宏福苑疑外牆棚架燃燒引發5級大火，多名居民被困，死傷嚴重。現場濃煙密布，居民倉皇逃生，建築物在極短時間內陷入火海。這場火災不僅曝露了棚架工程的防火脆弱性，更折射出香港長期以來棚架施工防火措施的嚴重不足。

　　近日正值乾燥天氣，竹製棚架與防護網接觸火種後極易成為「建築物上的助燃物」。竹材老化易燃，加上施工現場堆積的雜物及膠網，一旦遭遇火星，火勢便會迅速蔓延至建築內部。宏福苑多座棚架燒起，火舌直撲住宅單位內。居民指濃煙迅速充斥大廈，逃生通道受阻，反映現行法規對施工期間的防火規劃不足。

　　此次火災極可能源於外牆棚架意外起火，但更深層問題在於施工單位對防火的輕忽。竹棚作為香港建築維修的常見材料，雖成本低廉、組裝靈活，卻缺乏防火性能。現場工人若未能及時撲滅初起火源，或未配置足夠滅火設備，便可能釀成巨災。此外，施工期間對居民的預警機制、疏散演練及臨時消防安排均顯不足，導致火災發生時居民陷入混亂。

　　竹棚作為香港建築業的傳統工藝，承載着本地施工文化的特色，但其易燃性長期被低估，各界曾研在竹上塗上防火黑漆，惟業界指成本高未有實行。隨着城市高齡化建築增多，維修工程日益頻繁，竹棚的使用越發普遍，但當局和業界長期側重承托力的安全和監管，提升防火卻不足。此次大埔大火警示，政府與業界必須正視竹棚的潛在風險，積極研究替代方案。例如全面以金屬棚架取代竹結構，並採用防火塗料或阻燃膠網，從源頭降低火災發生機率。

　　面對如此慘劇，政府不能止於善後，而應啟動跨部門調查，全面審視現行棚架施工的安全規範。獨立調查委員會的成立有其必要性，須從材料選擇、施工監管、應急預案等多方面提出具體建議，並透過立法強制執行。同時，應加強對施工單位的培訓與巡查，確保防火措施落實至每個環節。

　　這場火災，是血的教訓。惟有政府、業界與市民共同努力，才能將維修工程從「火災陷阱」轉化為「安全防線」。長遠而言，淘汰高風險竹棚、推動防火科技應用，已是不可迴避的責任。但願逝去的生命能喚醒社會對施工安全的重視，不再讓悲劇重演。

