辛正兒 - 展覽人潮見證香港文化活力 | 社論

香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」甫開幕即迎來人潮，上周末大排長龍，等候時間長達90分鐘，館方坦言情況「不能接受」，並積極研議應對方案，包括考慮開放夜場或實施分時段入場。儘管人潮為觀眾與管理方帶來挑戰，但從城市文化發展的視角來看，這無疑是令人振奮的現象。蜂擁而至的市民與遊客，不僅預示展覽的成功開局，更折射出香港文化產業的蓬勃生機。



首先，人潮湧現絕非壞事，反而印證展覽內容的吸引力與公眾對高品質文化活動的渴求。相較於展場冷清、門可羅雀，如今的人龍恰恰說明古文明展覽切合市民與遊客的興趣，反映策展方向的精準。香港作為國際都會，觀眾對世界級文物展覽展現高度熱情，正是文化深耕的成果。這種「開心的煩惱」，遠比無人問津更值得欣喜，也為未來引進更多國際級展覽注入信心。



其次，館方對人潮的即時回應，展現香港文化機構的專業與效率。面對預期之外的參觀熱潮，故宮文化博物館迅速研議延長開放時間、開設夜場、分流入場等方案，致力在維持觀展品質的同時，滿足公眾需求。這種靈活應變的能力，正是現代文化場館必備的素養，亦體現香港公共服務中「以人為本」的精神。透過有序疏導，既能化解人潮壓力，也能將一時的混亂轉化為長遠的營運經驗。



進一步而言，此次盛況延續了西九文化區近年屢創佳績的勢頭。從貝聿銘建築回顧展到畢加索真跡展，西九逐步建立起「創意策展、知識普及」的品牌形象。這些展覽不僅呈現藝術與文化的深度，更透過通俗易懂的詮釋，讓觀眾輕鬆融入其中，打破「高雅文化門檻高」的刻板印象。香港策展團隊的專業能力，在此過程中得到充分展現，也為本地文化軟實力寫下最佳註腳。



從更宏觀的視角看，香港的文化藝術生態正處於升級轉型的關鍵階段。隨着M+、香港故宮文化博物館等國際級場館相繼落成，香港有條件成為亞洲乃至全球的文化樞紐。而中西文化交融的底蘊，更讓香港在策展主題、敘事角度與觀眾互動上別具優勢。只要持續匯聚本地與國際資源，打造兼具深度與吸引力的文化內容，香港有望成為「東方的紐約」，以文化藝術作為城市的新名片。歸根結柢，一場展覽的人潮，不僅是單一活動的成功，更是整體文化氛圍成熟的象徵。



辛正兒