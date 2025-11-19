Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 積極融入國家發展大局 成為「十五五」規劃推手 | 社論

辛正兒
2025-11-19 02:00 HKT
　　「十五五」規劃作為國家邁向2035年基本實現社會主義現代化目標的關鍵五年規劃，聚焦於高質量發展，透過培育「新質生產力」實現科技自立自強，以及擴大高水平對外開放，為香港的發展指明了方向。在「一國兩制」下，香港不僅能從國家戰略中受益，更具備獨特條件成為「十五五」規劃的關鍵引擎。

　　「十五五」規劃建議居首的目標，是高質量發展取得顯著成效和科技自立自強水平大幅提高。而四中全會公報亦提出「統籌教育強國、科技強國、人才強國建設」，「一體推進教育科技人才發展」。這個目標凸顯在逆全球化和美西方技術霸權壓頂的當下，中央將創新驅動進一步提升至國家發展全局的核心位置。

　　國家正全力在人工智能、生命科學、綠色科技等領域尋求突破時，香港正是關鍵的交匯點，因為香港擁有強大的科研基礎和國際化優勢，可通過北部都會區建設和粵港澳大灣區合作，強化香港高校研究機構與內地企業互動。故此，北都的發展必須提速，以更好貢獻大灣區的創新科技發展。而香港特區政府亦正借鑒北京城市副中心和河北雄安新區的經驗，加快推進粵港澳大灣區深度合作。

　　行政長官李家超昨天指出，在「一國兩制」下，香港同時擁有國家與國際的雙重機遇。他強調香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，始終堅持對外開放，促進自由貿易。而香港的獨特優勢，還包括普通法制度、資金與資訊的自由流通，以及與國際商業慣例的無縫接軌，使其成為雙向流動中不可或缺的橋樑。

　　特區政府新成立的「出海專班」協調推動內地企業善用香港的金融及專業服務，進一步連接全球市場及買家。以上舉措，有助內地創新成果對接全球市場和資金，得到更廣闊的發展空間。

　　香港在國家發展大局中的角色清晰且不可或缺。隨着「十五五」規劃的逐步展開，香港必須以「堅毅前行，貫徹到底」的精神，鎖定方向和目標、保持戰略定力，努力不懈向前推進。

